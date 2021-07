ARRIVA IL FOIE GRAS CREATO IN LABORATORIO - UNA START-UP FRANCESE HA STUDIATO UNA TECNICA PER ESTRARRE LE CELLULE STAMINALI DA UN UOVO DI ANATRA FECONDATO E TRASFORMARLE NEL PRELIBATO PATE' - SECONDO GLI SCIENZIATI IL RISULTATO SI AVVICINA MOLTO AL PRODOTTO ORIGINALE, CON UN GUSTO BURROSO E DELICATO E SENZA DOVERSI PREOCCUPARE DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI...

Utilizzando cellule staminali di anatra, è stato creato il primo foie gras al mondo coltivato in laboratorio. Le cellule vengono estratte da un singolo uovo fecondato e nutrite con le stesse sostanze che avrebbe ricevuto un’anatra, tra cui proteine, aminoacidi e lipidi.

Secondo gli scienziati il risultato ottenuto si avvicina molto al foie gras tradizionale, offrendo un gusto burroso e delicato privo di preoccupazioni etiche.

Il paté, che è fatto con il fegato di un'anatra o un'oca alimentata forzatamente, è stato tabù per anni dopo che gli attivisti per i diritti degli animali hanno protestato per il modo crudele in cui viene prodotto. Ma la startup francese Gourmey dice che la sua alternativa da laboratorio allevia queste preoccupazioni.

La società non ha detto perché utilizza uova di anatra anziché uova d'oca, ma il co-fondatore e CEO Nicolas Morin-Forest ha spiegato come funziona il processo. «Nell'uovo ci sono cellule staminali che hanno la capacità di dividersi e moltiplicarsi infinitamente, purché abbiano un buon ambiente», ha detto a Sifted. «Li isoliamo dall'uovo e diamo loro un ambiente controllato che replica l'ambiente dell'uovo».

Dopo essere stata nutrita, le cellule si moltiplicano come se fossero nell'uovo. «Quindi si regolano i nutrienti per attivare il tipo di cellula che si desidera», ha aggiunto Morin-Forest.

“Se si vogliono cellule epatiche o muscolari, si regolano gli input e le cellule reagiscono. Raccogliamo cellule muscolari, cellule adipose o cellule epatiche e realizziamo i nostri prodotti».

Un anonimo chef stellato Michelin dell'Aquitania, la regione famosa per il foie gras, ha recentemente provato il foie gras di Gourmey e, secondo quanto riferito, ha affermato di non essere in grado di notare la differenza. Ha anche detto che avrebbe cucinato con il paté coltivato in laboratorio.

Gourmey, con sede a Parigi, fa parte di un numero crescente di aziende di carne a base cellulare che sperano di offrire alternative più sostenibili alla tradizionale carne d'allevamento. Morin-Forest e il suo team hanno scelto il foie gras come proof of concept perché è vietato in molti luoghi, tra cui New York e la California.

Sperano che le persone cercheranno alternative e, poiché è un prodotto premium, dovrebbe essere più facile avvicinare il prezzo del foie gras a base di cellule all'originale. «Il foie gras è solo la prima applicazione del nostro attuale know-how», ha affermato Morin-Forest. "Con le stesse cellule, possiamo creare qualsiasi tipo di prodotto a base di carne di pollame». L'azienda spera infine di espandersi oltre il cibo gourmet nel tentativo di offrire alternative sostenibili per la domanda globale di carne.

Questo prodotto arriva due anni dopo chela tedesca Waitrose ha iniziato a vendere un'alternativa al foie gras, anch'essa creata in un laboratorio. Attualmente il prezzo è di 11,50 euro per 80 g.

Sebbene non venga coltivato come quello di Gourmey's, il Foie Royale viene prodotto prendendo il fegato di anatre o oche allevate in modo etico e combinandolo con le cellule adipose nel tentativo di ricreare il sapore untuoso e grasso. È stato creato presso l'Istituto di tecnologia alimentare a Quakenbrück in Germania dopo sette anni di sviluppo.

Parlando del paté prima del suo lancio, il responsabile degli acquisti di Waitrose, David Stone, ha dichiarato: «È un prodotto di grande qualità che ha un sapore quasi identico al foie gras».