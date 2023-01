ARRIVA UN FREDDO COI FIOCCHI – SULL’ITALIA SI STA ABBATTENDO UN VORTICE ARTICO CHE HA FATTO PRECIPITARE LE TEMPERATURE E CHE, NEI PROSSIMI GIORNI, IMBIANCHERÀ ALPI, PIANURE E APPENNINI IN PARTICOLARE AL NORD-EST, EMILIA ROMAGNA E MARCHE – TRA LA SICILIA E LA CALABRIA SONO PREVISTE RAFFICHE DI VENTO CHE POTREBBERO ARRIVARE A 150 KM/H...

Estratto da www.corriere.it

[…] L’inverno ha finalmente portato sulle montagne temperature basse, ghiaccio e neve anche a 300 metri sul livello del mare: un vortice freddo artico è in azione sul Mediterraneo portando condizioni meteo instabili o perturbate sull’Italia con i fiocchi che, localmente, si spingono fino in pianura. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni al nord-est e sull’Emilia Romagna con neve localmente a quote pianeggianti specie su quest’ultima.

Un altro minimo depressionario è in arrivo per domani e dovrebbe portare maltempo soprattutto al centro-sud con neve abbondante lungo l’Appennino fino a quote collinari. Freddo e neve che insisteranno sul Mediterraneo anche nel corso del weekend con temperature ancora al di sotto delle medie. […]

Domani ci saranno possibili nevicate a bassa quota in Sardegna e sugli Appennini meridionali ma si temono soprattutto raffiche di tempesta tra Sicilia e Calabria con punte di 150 km/h. Il weekend potrebbe essere ancora caratterizzato da vento al Sud e da precipitazioni, in risalita poi verso le regioni adriatiche. Sabato potrebbe cadere ancora tanta neve a ridosso della dorsale appenninica dai 100 metri delle Marche fino ai 350 metri della Calabria; per domenica la neve potrebbe scendere a quote di bassa collina anche sulla Sicilia. […]

