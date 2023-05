2 mag 2023 19:19

ARRIVA LA PRIMA CONDANNA PER LE AGGRESSIONI SESSUALI DI PIAZZA DUOMO A MILANO NELLA NOTTE DI CAPODANNO 2022 – I GIUDICI HANNO INFLITTO 5 ANNI E 10 MESI DI RECLUSIONE AL 22ENNE ABDALLAH BOUGUEDRA PER VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO AI DANNI DI UNA 19ENNE CHE ERA IN COMPAGNIA DI UN'AMICA – PER L'ACCUSA “LUI ERA ACCANTO ALLE VITTIME E FACEVA MURO, ASSIEME AL BRANCO, MENTRE LA RAGAZZA VENIVA BRUTALMENTE VIOLENTATA" – ALTRI DUE RAGAZZI A PROCESSO CON RITO ABBREVIATO