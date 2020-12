È ARRIVATO IL BOLLETTINO - OGGI I NUOVI CONTAGI SONO 12.030, MA CON SOLO 103MILA TAMPONI (50MILA IN MENO DI IERI). NON A CASO IL TASSO DI POSITIVITÀ È COMUNQUE ALL’11,6% - I MORTI SONO 491 E L’ITALIA ORMAI È STABILMENTE AL QUINTO POSTO NEL MONDO PER NUMERO DI VITTIME DA COVID…

? #Coronavirus, 14/12/20



• Attualmente positivi: 675.109

• Deceduti: 65.011 (+491)

• Dimessi/Guariti: 1.115.617 (+22.456)

• Ricoverati: 30.860 (-33)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.095 (-63)

• Tamponi: 24.319.310 (+103.584)



Totale casi: 1.855.737 (+12.025, +0,65%) — YouTrend (@you_trend) December 14, 2020

Paola Caruso per www.corriere.it

CORONAVIRUS - BOLLETTINO DEL 14 DICEMBRE 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.855.737 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 12.030, +0,6% rispetto al giorno prima (ieri erano +17.938), mentre i decessi odierni sono 491, +0,8% (ieri erano +484), per un totale di 65.011 vittime da febbraio.

coronavirus paziente all ospedale san filippo neri di roma

Le persone guarite o dimesse sono 1.115.617 complessivamente: 22.456 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +2% (ieri erano +16.270). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 675.109, pari a -10.922 rispetto a ieri, -1,6% (ieri erano +1.183). La flessione degli attuali positivi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

Italia, seriate - coronavirus

I tamponi sono stati 103.584, ovvero 49.113 in meno rispetto a ieri quando erano stati 152.697. Mentre il tasso di positività è del 11,6% (l’approssimazione di 11,613%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 11 sono risultati positivi; ieri era dell’11,7%. Questa percentuale dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati. Qui la mappa del contagio in Italia.

Meno contagi in 24 0re rispetto a ieri, a fronte di meno tamponi (il lunedì sono comunicate le analisi della domenica che sono sempre in numero inferiore rispetto ai test infrasettimanali). Anche se i nuovi casi sono sotto quota 20 mila dal 6 dicembre, la situazione non migliora come dovrebbe.

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma

Lo dimostra il rapporto di casi su tamponi: dopo giorni intorno al 10% e sotto questa cifra, si assesta sopra l’11%, variando di pochissimo dall’11,7% al 11,6%. La folla in giro per lo shopping natalizio — «uno spettacolo immondo in tutta Italia» dice Zaia — potrebbe peggiorare il quadro generale nelle prossime settimane (come è accaduto negli Stati Uniti dopo il Ringraziamento). Per evitare una recrudescenza dell’epidemia il governo sta valutando più restrizioni per le feste.

coronavirus Italia

I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 27.765 in totale: qui i posti letto occupati sono +30 rispetto al giorno prima (ieri -331). Mentre i malati più gravi in terapia intensiva (TI) sono 3.095 in totale: i posti letto occupati in rianimazione sono -63 rispetto al giorno prima (ieri -41), ma sono entrate +138 persone in TI (ieri +152): vuol dire che nelle ultime 24 ore sono usciti da questi reparti 201 pazienti (138+63) in quanto migliorati o deceduti.

MORTI DI CORONAVIRUS

Drammatico il bilancio delle persone che hanno perso la vita. A livello globale, nel weekend l’Italia ha superato il Regno Unito per numero di decessi complessivi, diventando il quinto Paese nel mondo per vittime, ossia quello che in Europa ha più morti totali, dietro a Usa, Brasile, India e Messico.

COMORBIDITA' MORTI CORONAVIRUS coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma 1