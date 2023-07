5 lug 2023 13:06

È ARRIVATO IL MEZZO DI TRASPORTO PERFETTO PER EVITARE IL TRAFFICO E LE BUCHE: LA MACCHINA VOLANTE – NEGLI STATI UNITI UNA START UP CALIFORNIANA TESTERÀ IL PROTOTIPO DI UN'AUTO IN GRADO DI VIAGGIARE SIA IN STRADA CHE NEI CIELI – IL MEZZO, COMPLETAMENTE ELETTRICO, HA UN’AUTONOMIA DI 320 KM COME MACCHINA, 177 KM SE USATA COME "AEREO" – IL COSTO? 300 MILA DOLLARI...