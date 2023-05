ARSENICO, MERLETTI & ZONETTI – TRATTATIVA COMPLICATA PER IL TRAGHETTAMENTO DI MILO INFANTE SU RAI1: DOVREBBE ABBANDONARE “ORE 14” SU RAI2 PER APPRODARE NEL POMERIGGIO DELLA RETE AMMIRAGLIA E AFFIANCARE LA ROBERTA CAPUA, IN SOSTITUZIONE DI SERENA BORTONE – L’IDEA DI LIBERARE LO SLOT SULLA SECONDA RETE È DEL VICEDIRETTORE INTRATTENIMENTO DAYTIME, ANGELO MELLONE, MA L’OPERAZIONE FA STORCERE IL NASO ALA DIREZIONE MARKETING E LA DIREZIONE PALINSESTI...

Marco Zonetti per Dagospia

Come Dago-anticipato in esclusiva da Giuseppe Candela, il programma pomeridiano di Rai1 Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, sarà con ogni probabilità sostituito da una nuova trasmissione presentata da Roberta Capua. Assieme alla Capua - molto stimata e apprezzata professionalmente da Pierferdinando Casini con il quale ha recitato in uno spettacolo teatrale di beneficenza dedicato a Lucrezia Borgia - al timone del nuovo programma pomeridiano della Prima Rete, si pensa a Milo Infante come conduttore. Ma la trattativa, seppure in corso, è complicata da una serie di fattori che potrebbero cambiare la situazione.

Al momento, infatti, Infante sta conducendo con successo su Rai2 Ore 14, programma di cronaca che ha rivitalizzato la fascia pomeridiana della Seconda Rete realizzando ottimi ascolti in netta crescita rispetto alle annate precedenti.

Per giunta, Ore 14 è una trasmissione realizzata internamente che ha fatto risparmiare bei soldoni alla Rai, sostituendo il costoso Detto Fatto prodotto invece da Endemol. Il successo Auditel e i costi contenuti sono i due motivi per i quali la direzione Marketing e la direzione Palinsesti sono contrarie alla chiusura di Ore 14 e, di conseguenza, all'esodo di Milo Infante su Rai1. Che, terzo motivo, a detta di fonti bene informate non avrebbe la benché minima intenzione di abbandonare il suo prezioso spazio su Rai2 per approdare a una co-conduzione con tutti i rischi del caso. La stessa Lega, alla quale il conduttore e vicedirettore Rai è vicino da sempre, pare sia assolutamente contraria alla cancellazione di Ore14.

L'idea di spostare Infante su Rai1 chiudendo Ore 14 sarebbe di Angelo Mellone, vicedirettore Intrattenimento DayTime in quota Fratelli d'Italia e papabile prossimo direttore, che vorrebbe liberare lo spazio di Ore 14 su Rai2 per piazzarvi una trasmissione d'intrattenimento leggero affidandola a qualche volto femminile da lui professionalmente stimato, ma non così celebre e quindi non ancora pronto per Rai1. Un'idea che a Viale Mazzini piace però a pochi e che ha serie probabilità di non concretizzarsi, visti i tanti ostacoli sopra elencati.

Un'operazione analoga - e altrettanto osteggiata fino a essere accantonata tout court - Mellone l'aveva già tentata qualche mese fa con un altro programma di grande successo di Rai2, ovvero I Fatti Vostri.

Il dirigente in quota Fratelli d'Italia aveva pensato di spostare, dal prossimo autunno, I Fatti Vostri nella mattina di Rai1 per lasciare sulla Seconda Rete spazio libero a un nuovo programma da affidare a qualche nuovo volto da lui professionalmente apprezzato. Alleggerendo così, al tempo stesso, gli ostacoli per Antonella Clerici che, su Rai1 con E' sempre mezzogiorno, soffre la concorrenza dei Fatti Vostri di Guardì-Sottile-Falchi. I due piccioni con una fava non sono però andati in porto, e così ora l'operazione si è spostata nel primo pomeriggio, anche in questo caso facendo storcere il naso a molti e con poche garanzie di successo.

Nel caso in cui Milo Infante restasse ben saldo a Rai2, chi andrà ad affiancare la quasi sicura Capua su Rai1, esponendosi al fuoco di fila dei tanti addetti ai lavori -anche di rilievo - che parteggiavano per la - ora caduta in disgrazia - Bortone? Chissà.

INDOVINELLI:

La rampante conduttrice ha fatto di tutto e di più per avere un programma quotidiano, facendo leva sui suoi appoggi ad altissimi livelli e sguinzagliando giornali e giornalini amici, dettando spesso articoli (e talora scrivendoli sotto pseudonimo). Ma a quanto si dice, il suo dante causa politico l'avrebbe abbandonata e così, anche quest'anno, l'agognato programma pomeridiano lo seguirà dal divano di casa sua. Di chi parliamo?

Un importante direttore televisivo smanioso di visibilità, e che si appresta a lasciare la poltrona, è così contrario all'idea di abbandonarla da essere disposto a fare il vice subordinato di colui che lo sostituirà. Tutto per non rinunciare a qualche scampolo di ribalta mediatica che potrebbe ancora racimolare qua e là, malgrado il demansionamento. Di chi si tratta?

La conduttrice vicina alla sinistra è osteggiata dal nuovo assetto Rai e, non sapendo più a che santo votarsi, ha affidato le sue traballanti sorti a una carissima amica che invece è in assoluta ascesa. Chi sono?

