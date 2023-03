ANZIO MEJO DE “FAST AND FURIOUS” – SUL LITORALE ROMANO UNA MACCHINA NON SI FERMA ALL’ALT DELLA POLIZIA, PROVA A INVESTIRE GLI AGENTI E SCAPPA. LA VOLANTE SI LANCIA ALL’INSEGUIMENTO, MA SI RIBALTA – I DUE POLIZIOTTI SONO STATI PORTATI IN OSPEDALE PER CURARE FERITE LIEVI - IL PIRATA DELLA STRADA, CHE HA FATTO PERDERE LE SUE TRACCE, ERA A BORDO DI UNA MACCHINA RUBATA POCHI GIORNI PRIMA…