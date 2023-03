27 mar 2023 18:33

ARTEM USS NON ERA UNA SPIA QUALSIASI – L’IMPRENDITORE RUSSO, EVASO DAI DOMICILIARI A MILANO, COMPRAVA PER CONTO DEI SERVIZI RUSSI COMPONENTI ELETTRONICHE PER PRODURRE ARMI SOFISTICATE, UTILIZZATE POI IN UCRAINA, INSIEME ALL'AMICO E SOCIO JURIJ OREKHOV – CON LE SANZIONI PER LA GUERRA, L’ESERCITO RUSSO SI È TROVATO IMPROVVISAMENTE A CORTO DI TECNOLOGIA, MA SOLO UFFICIALMENTE: I TRAFFICI SOTTOBANCO NON SONO MAI CESSATI, TRA CINA E EMIRATI ARABI UNITI…