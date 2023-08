ARZILLA FINO ALL’ULTIMO – LA STORIA DELLA 95ENNE DI ROMA CHE HA INCASTRATO UN GRUPPO DI TRUFFATORI ED È MORTA DUE GIORNI DOPO. LA “NONNINA DETECTIVE” AVEVA RICEVUTO DELLE CHIAMATE DA FALSI NIPOTI CHE LE CHIEDEVANO SOLDI. SOTTO CASA SUA SI ERANO PRESENTATI DUE FURBETTI CHE AVREBBERO DOVUTO PRENDERE IL MALLOPPO – LA 95ENNE NON CI È CASCATA ED È RIUSCITA AD AVVERTIRE IL FIGLIO. NEI GIORNI SEGUENTI LA SIGNORA È CADUTA IN CASA ED È MORTA...

Estratto dell’articolo di Alessia Rabbai per www.fanpage.it

ANZIANA TRUFFATA

Ha trascorso le ultime ore della sua vita soddisfatta di aver incastrato i truffatori che volevano derubarla. Assunta Gatto è morta a novantacinque anni all'ospedale Villa San Pietro, due giorni dopo aver sventato una truffa nella sua abitazione di Serpentara a Roma. Il Corriere della Sera ha intervistato i figli, che hanno spiegato come Assunta fosse furba e attenta, una "nonna detective", che ha mantenuto negli anni la curiosità e un carattere ribelle.

ANZIANA TRUFFATA 2

"Mamma non sarebbe mai caduta in un tranello simile, era più furba di chi la voleva raggirare. Quando ha fatto arrestare i truffatori ha esultato dicendo, stavolta li ho fregati io". Sono le parole della figlia di Assunta, che ha spiegato in poche parole com'era sua madre. […]

Assunta i giorni seguenti alle chiamate dei falsi nipoti ha avuto un avuto un incidente domestico che ha aggravato le sue condizioni di salute e data anche l'età e morta […] Come raccontato da anche da Fanpage.it nei giorni scorsi, Assunta che abitava da sola venerdì 4 agosto ha ricevuto la chiamata di una donna, mentre sotto casa sua c'erano due ragazzi, che i carabinieri hanno bloccato. Al telefono le ha detto di essere sua nipote: “Ciao nonna!”.

ANZIANA TRUFFATA

Lei all’inizio ci ha creduto: “Ciao Chiara”, le ha detto. Ma è stata l’unica informazione che ha fornito, prima di capire che si trattava di una truffa.

Così le ha detto: "Mi saluti tuo figlio, come si chiama? E tuo marito?”. La donna dall'altra parte della linea telefonica non le ha saputo rispondere. I truffatori le hanno bloccato la linea per non farle chiamare il 112 e si sono sostituiti al numero di emergenza, prima con un finto operatore e poi con un finto carabiniere che le ha detto sarebbe venuto a casa a prendere la denuncia.

truffa anziani 4

Ma Assunta non ha creduto a nessuno. È stato suo figlio Antonio a chiamare le forze dell'ordine. Uno dei presunti truffatori, di diciannove anni, è stato arrestato subito scarcerato dopo la convalida, un altro di diciassette anni solo denunciato. I carabinieri cercano la donna che ha fatto la telefonata.

truffa anziani 3