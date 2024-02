Fulvio Bufi per il “Corriere della Sera” - Estratti

Le immagini più famose di Immacolata Rispoli detta Tina, classe 1974, lunghi capelli neri e lineamenti marcati, sono quelle che comparvero in rete all’indomani del matrimonio con il cantante neomelodico Tony Colombo, celebrato al Maschio Angioino il 28 marzo del 2019.

Lei in abito bianco che attraversa su una carrozza (bianca) trainata da sei cavalli (bianchi) le strade del centro di Secondigliano, chiuse al traffico per ordinanza familiare. Lei nella Rolls (bianca) che la accompagna fino al castello, dove la attendono lo sposo e gli invitati.

Lei che entra passando in mezzo a due ali di trombettieri in livrea, tutti appartenenti al corpo degli agenti penitenziari, che se non avessero pagato con la sospensione dal servizio l’essersi graziosamente prestati per dare solennità musicale a una cerimonia dove l’elenco dei pregiudicati presenti era più lungo dello strascico della sposa, magari Tina li avrebbe incrociati nella sua attuale vita da detenuta per fatti di camorra, alla quale il Riesame ha appena negato gli arresti domiciliari riconoscendo in lei una «intensa capacità criminale».

(...)

Matrimonio che per lei era il secondo, perché prima di diventare la signora Colombo, Tina era stata la signora Marino e poi la vedova Marino. Vedova di camorra: suo marito Gaetano fu ammazzato il 23 agosto del 2012 a Terracina, dove era in vacanza. Sposando lui, Tina Rispoli era entrata a far parte dei McKey, soprannominati così, storpiando il nome Macahan, perché il capostipite Crescenzo, padre di Gaetano e di suo fratello Gennaro, era identico a Zio Zeb Macahan, il cowboy con i baffoni protagonista della serie tv Alla conquista del West .

Il patrimonio Dall’aver fatto parte dei McKey Tina Rispoli avrebbe ricavato un enorme patrimonio in denaro, appartamenti e altri beni che il primo marito aveva accumulato in anni di appartenenza al clan Di Lauro e poi di attività in proprio come scissionista della prima ora.

Alla morte di Gaetano l’allora moglie entrò in possesso di tutto, iniziando da lì la scalata verso quel potere criminale che la Procura antimafia le contesta. Un potere gestito, però, non più al servizio dei McKey. Senza più Gaetano lei aveva cominciato a guardarsi intorno e si era mostrata pure troppo interessata a quel cantante pieno di debiti che poi diventerà il suo secondo marito. Insomma, non dava conto ai Marino delle proprie scelte, e non dava conto nemmeno ai suoi stessi fratelli, Raffaele e Vincenzo Rispoli, chiamati i boxer, perché in certi ambienti di Scampia e dintorni tutti hanno un soprannome, e qui c’entra forse l’abitudine a menare le mani, o va’ a capire che cos’altro.

Certo Tina si allontana dai McKey, tanto che quando per risolvere una questione di soldi prestati a usura, l’indebitato chiede ai Marino di intervenire, loro si tirano fuori «perché quella donna non ci appartiene più». E intanto le tolgono anche la piazza di spaccio ereditata dalla vedova. Che inevitabilmente allenta i contatti con quelli che fino a poco prima erano i suoi parenti. Il cognato (detenuto al 41 bis), la cognata, il nipote Crescenzino, amico del rapper Geolier, anzi brother , come scrivono nella foto scattata insieme in Grecia.

Oggi Crescenzino è in carcere con l’accusa di essere un capo clan, e Geolier (mai coinvolto in inchieste giudiziarie) era stato citato al processo come teste a difesa dagli avvocati di Marino jr che però poi hanno rinunciato. Ma questa è un’altra storia.

Restiamo a Tina Rispoli. Secondo i pentiti, anche i fratelli sentono di non aver più controllo su di lei, presa com’è dal cantante. Racconta il collaboratore di giustizia Salvatore Tamburrino: «So che Tony Colombo venne picchiato dai fratelli Rispoli dopo che la relazione con Tina divenne ufficiale. Perché Tina iniziò a finanziare Colombo e non più i fratelli».

Lo sposo Però la donna non cambia idea. Vuole quel ragazzo con i baffetti e il pizzetto e alla fine si farà come dice lei. A Secondigliano c’è chi sostiene che è più Tony Colombo a essere diventato il signor Rispoli che Tina Rispoli la signora Colombo. Certo, stando sempre ai pentiti, Tina salda tutti i debiti accumulati dal neomelodico e gli finanzia anche l’avvio di uno studio di registrazione/casa discografica.

Poi insieme fanno altro, almeno secondo l’accusa: un po’ di prestiti a usura, ma soprattutto forniscono ai Di Lauro la cifra necessaria per avviare un imponente traffico di sigarette di contrabbando e anche per produrne, falsificando i marchi. Aprono insieme un capannone attrezzato alle porte di Roma ma vengono scoperti. E Tina e Tony finiscono in carcere. Era l’8 settembre del 2023: stanno ancora lì.

