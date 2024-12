2 dic 2024 13:22

ASPETTANDO IL TRUMPONE, ZELENSKY APRE AI NEGOZIATI – IL PRESIDENTE UCRAINO AMMETTE CHE LE TRUPPE DI KIEV NON SONO IN GRADO DI RICONQUISTARE TUTTI I TERRITORI OCCUPATI DALLA RUSSIA, TRA CUI LA CRIMEA: “IL NOSTRO ESERCITO NON HA LA FORZA PER FARLO. DOBBIAMO TROVARE SOLUZIONI DIPLOMATICHE” – ZELENSKY CHIEDE A BIDEN L'ULTIMO REGALO PRIMA DI ANDARSENE IN PENSIONE: CONVINCERE I MEMBRI NATO A INVITARE L'UCRAINA A UNIRSI ALL'ALLEANZA…