ASPETTATE A FARE IL CAMBIO DI STAGIONE, FINO A FINE GIUGNO CI SARÀ BRUTTO TEMPO! – QUEST’ANNO, SECONDO I METEOROLOGI, LA SECONDA METÀ DI MAGGIO E TUTTO GIUGNO SARANNO I PIÙ FREDDI E PIOVOSI DEGLI ULTIMI 30 ANNI. BRUTTE NOTIZIE PER CHI GIA' SOGNAVA DI SPAPARANZARSI IN SPIAGGIA – MA ATTENZIONE TUTTO POTREBBE CAMBIARE RAPIDAMENTE QUANDO…

Estratto dell’articolo di Paolo Virtuani per il “Corriere della Sera”

PIOGGIA IN PRIMAVERA

Oggi allerta rossa della Protezione civile in Sicilia occidentale (scuole chiuse a Palermo), arancione in Romagna, gialla in altre sei regioni del Sud. Domani e mercoledì in arrivo un ciclone insolitamente intenso se non eccezionale per maggio. L’anno scorso in questi giorni c’erano 30 gradi in gran parte del Paese.

Dall’inizio del mese in Italia ci sono già stati 89 eventi estremi tra bufere di vento, grandinate e violenti temporali, secondo l’analisi di Coldiretti. Che fine ha fatto la primavera e cosa si prevede per l’estate? Preoccupazioni più che legittime visto che le elaborazioni appena diffuse dal Centro europeo per le previsioni meteo di medio-lungo periodo (Ecmwf) non lasciano intravedere grandi cambiamenti sino alla fine di giugno.

Il 1° giugno per convenzione inizia l’estate meteorologica, per quella astronomica occorrerà aspettare il 21 del prossimo mese. Ma, visto il clima che ha imperversato sull’Italia nella prima metà di maggio, l’estate sembra molto lontana. La primavera 2023 è da considerare anomala e, se lo è, quali sono le cause?

[…] Le analisi dell’Ecmwf, un’organizzazione intergovernativa sostenuta da 35 nazioni europee, tra le quali l’Italia, che elabora i dati e fornisce previsioni meteorologiche a livello europeo e globale, annunciano per l’Europa meridionale una seconda metà di maggio e un mese di giugno piovosi e più freddi delle medie degli ultimi 30 anni.

[…] Se da un lato non è allettante l’idea di indossare un golf o una giacca a fine maggio, quando già si era fatto il cambio degli armadi mettendo da parte i vestiti più pesanti, dall’altra le precipitazioni previste anche nelle prossime settimane possono favorire l’uscita dalla siccità che ha colpito l’Italia, specie le regioni nord-occidentali. […]

A differenza di quanto avvenuto tra la fine di aprile e l’inizio di maggio nella penisola iberica e nella Francia sud-occidentale, dove sono stati abbattuti tutti i record di caldo del periodo con punte che hanno oltrepassato anche i 40 gradi. […]