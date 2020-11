GRATICOLA SEMPRE PIÙ ARDENTE PER PROFUMO: ORA SAREBBE INTERVENUTO IL MINISTRO DELLA DIFESA GUERINI A CHIEDERGLI UN PASSO INDIETRO PER EVITARE LA CACCIATA DOMANI AL CDA DI LEONARDO - IL PD PERÒ NON VUOLE MOLLARE LA CASELLA: ESSENDO LUCIANO CARTA IN QUOTA 5 STELLE, L'AD LO VUOLE SCEGLIERE ZINGARETTI - I NOMI IN BALLO: GIORDO DA FINCANTIERI (MA ERA STATO PROPOSTO DA FRACCARO), MARIANI E CINGOLANI, CHE PERÒ È CONSIDERATO UOMO DI CONTE E PER QUESTO INDEBOLITO. COME SE PER GUIDARE UN'AZIENDA-CHIAVE SERVISSE LA SPILLETTA DI UN PARTITO…