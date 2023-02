17 feb 2023 19:55

ASSESSORE? NO, CORTEGGIATORE! – L’ASSESSORE DI FRATELLI D’ITALIA AI LAVORI PUBBLICI DI SEVESO (IN BRIANZA), ANTONIO SANTARSIERO, 62 ANNI, È ANDATO IN CERCA DI UN NUOVO AMORE A “UOMINI E DONNE” DI MARIA DE FILIPPI – L’UOMO, TERMINATA UNA RELAZIONE DURATA 42 ANNI, SI È SEDUTO SUL TRONO DEL PROGRAMMA TELEVISIVO PER CERCARE UN NUOVO INIZIO – E DALL'OPPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LO SFOTTONO PER IL SUO “NUOVO IMPEGNO ISTITUZIONALE"