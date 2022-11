ASTA, AGUZZATE LA VISTA! - LA PROSSIMA SETTIMANA SI TERRÀ QUELLA CHE POTREBBE DIVENTARE “L’ASTA DI OPERE D’ARTE PIÙ GRANDE DELLA STORIA”: LA COLLEZIONE PRIVATA DEL DEFUNTO CO-FONDATORE DI MICROSOFT, PAUL ALLEN, DOVREBBE RAGGIUNGERE LA CIFRA RECORD DI 1 MILIARDO DI DOLLARI - NE FANNO PARTE OLTRE 150 CAPOLAVORI, TRA CUI “LES POSEUSES, ENSEMBLE” DI SEURAT E “LA MONTAGNE SAINTE-VICTOIRE DI CÉZANNE,” CHE DOVREBBERO ESSERE VENDUTI PER…

Silvia Stellacci per www.lastampa.it

La prossima settimana si terrà quella che potrebbe diventare «l’asta di opere d’arte più grande della storia». La vasta collezione privata del defunto co-fondatore di Microsoft, Paul Allen, dovrebbe raggiungere la cifra record di 1 miliardo di dollari. Ne fanno parte oltre 150 capolavori, tra cui Les Poseuses, Ensemble (petite version) di Georges Seurat e il paesaggio La Montagne Sainte-Victoire di Paul Cézanne, che dovrebbero essere venduti entrambi per oltre 100 milioni di dollari, e l'opera Bosco di betulle di Gustav Klimt del 1903, che è stata stimata dal banditore del valore di 90 milioni di dollari.

Visionary: The Paul G. Allen Collection verrà venduta da Christie's al Rockfeller di New York, nel corso della giornata del 9 e 10 novembre. Tra le meravigliose opere della collezione ci sono anche quelle di Botticelli – con la Madonna del Magnificat – Picasso, Monet, Gaugin, Cézanne e ancora David Hockney, Roy Lichtenstein, Francis Bacon, Lucian Freud e JMW Turner. Allen ha selezionato da solo tutte le opere, che coprono un arco di oltre 500 anni, e non si è mai affidato ad alcun compratore d'arte per sceglierle, al contrario di molti miliardari. «Quando si guarda un dipinto si guarda in un paese diverso, nell'immaginazione di qualcun altro, come lo ha visto», ha detto Allen della sua collezione quando alcune delle sue opere sono state esposte nel 2016.

Christie's ha dichiarato che la vendita è «pronta ad essere la più grande ed eccezionale asta di opere d’arte della storia», in grado di superare i 922 milioni di dollari raggiunti dalla vendita della collezione Macklowe lo scorso maggio, dopo il divorzio del magnate immobiliare Harry Macklowe dalla moglie Linda.

Tutti i proventi saranno devoluti in beneficenza, come stabilito da Allen, morto nel 2018 all'età di 65 anni per le complicazioni di un linfoma non-Hodgkin. Nel 2010, quando era la 37esima persona più ricca del mondo, con un patrimonio stimato di 13,5 miliardi di dollari, si è impegnato a lasciare la maggior parte di questa fortuna in beneficenza. La Paul G Allen Family Foundation investe soprattutto nelle comunità del Pacifico nord-occidentale, con particolare attenzione alle arti regionali, alle popolazioni svantaggiate e all'ambiente.

Allen, che ha co-fondato Microsoft nel 1975 con l'amico d'infanzia Bill Gates, ha donato più di 2,5 miliardi di dollari nel corso della sua vita per aiutare a salvare le specie in via di estinzione, finanziare la ricerca sulle bioscienze e sulle nuove tecnologie e finanziare progetti di esplorazione dei fondali oceanici.

Max Carter, vicepresidente di Christie's per l'arte del XX e XXI secolo, ha dichiarato al Guardian che la collezione d'arte di Allen era «come la vista mozzafiato di Cézanne di Mont Sainte-Victoire... la cima della montagna». «Da I cinque sensi di Brueghel e le fantasie veneziane di Turner e Manet – continua Carter – ai capolavori del tardo XIX secolo di Van Gogh, Gauguin e Monet, al Bosco di betulle di Klimt e al Grande interno W11 (dopo Watteau) di Lucian Freud, probabilmente la più grande opera degli ultimi 50 anni, la collezione è definita solo dalla visione e dalla qualità».

