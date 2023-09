ASTA TOSTA PER DEPARDIEU – IL 74ENNE ATTORE FRANCESE METTE ALL’ASTA LA SUA COLLEZIONE D’OPERE D’ARTE: 250 PEZZI DAL VALORE DI 5 MILIONI DI EURO. SIETE INTERESSATI? OGGI E DOMANI LA CASA D’ASTE ADER METTERÀ IN MOSTRA ALL’HOTEL DROUOT DI PARIGI LE OPERE DI PROPRIETÀ DELL’ATTORE (TRA LE QUALI CI SONO QUELLE DI RODIN, DUCHAMP, CALDER E MIRO) - DEPARDIEU SI PREPARA FRONTEGGIARE LE ACCUSE DI VIOLENZE SESSUALI CHE GLI SONO STATE RIVOLTE DA 15 DONNE...

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

Disfarsi del peso, almeno quello emotivo dell’arte. Partire leggeri. Gérard Depardieu si prepara da anni a salpare a bordo del vecchio peschereccio che sta facendo rimettere a posto nel porto di Istanbul, in vista di un viaggio solitario o quasi verso isole lontane. In attesa di quel momento, il 74enne monumento del cinema francese — inseguito dalle accuse di molestie e violenze sessuali rivoltegli da quindici donne — ha deciso di mettere all’asta la sua grande collezione di opere d’arte, 250 pezzi che dovrebbero fruttargli almeno cinque milioni di euro.

Oggi e domani la casa d’aste Ader proporrà all’hotel Drouot di Parigi sculture, pitture e disegni dei più grandi artisti del XX secolo, tra i quali Rodin, Duchamp, Calder, Miro, Michaux, Richier e Leroy.

Depardieu dice che «ci sono molte cose che non si possono dire sull’arte perché, per me, l’arte è la vita. Non è certo una provocazione. Il gesto, non ti stanca mai, ti piace, ti prende alla pancia, non è una cosa intellettuale, per niente, e ancora meno speculativa.

C’è semplicemente qualcosa che ti tocca, dei blu, una forma, cose che ricordano altre pitture. Non vado mai nei musei, perché ne esci inebriato a morte. Ed è difficile vivere con i quadri, è una cosa che ti assorbe. Non ho mai appeso i quadri al muro, vengono da soli a me. La pittura è forte, è una scelta che può annullarti, annientarti».

Le opere erano in gran parte accatastate, talvolta a faccia in giù, nel palazzo di Depardieu in rue du Cherche Midi, nel cuore del VI arrondissement di Parigi. L’attore le ha accumulate nel corso dei decenni, seguendo talvolta il percorso dei suoi quasi 200 film realizzati e pure di quelli mai girati.

Come quello della regista Anne Fontaine che aveva offerto a Depardieu la parte di Henri Matisse, preso di amore platonico per una giovane suora. Progetto accantonato perché più che mai inopportuno dopo le accuse di molestie, benché Depardieu si fosse immerso nel ruolo.

[...] Depardieu ha cominciato a pensare a mettere tutto all’asta nel 2022, quando ha contattato il commissario David Nordmann tramite un amico avvocato che lo aveva già aiutato a vendere le opere dell’italiano Marco Del Re, commissionate per il suo ristorante La Fontaine Gaillon venduto nel 2019. [...]

