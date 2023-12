21 dic 2023 16:52

ASTA LA VISTA! - UNA COPPIA DI 80ENNI FRANCESI HA DENUNCIATO UN RIGATTIERE A CUI AVEVANO VENDUTO UN'ANTICA MASCHERA AFRICANA PER 150 EURO, CHE POI E' STATA RIVENDUTA ALL'ASTA PER 4,2 MILIONI - I DUE AVEVANO TROVATO LA MASCHERA DI LEGNO, REALIZZATA NEL XIX SECOLO DAL POPOLO FANG DEL GABON, IN CANTINA E AVEVANO DECISO DI DISFARSENE E IL RIVENDITORE DI OGGETTI USATI, CHE DICE CHE NON SAPEVA CHE QUELLA MASCHERA AVESSE UN VALORE COSI' ALTO L'HA AFFIDATA A UNA CASA D'ASTE - ECCO COM'E' ANDATA A FINIRE...