TEMPI DURI PER L'ENI - L'AVVOCATO ANDREA GEMMA, CHE ENTRÒ IN QUOTA ALFANO, COSTRETTO A LASCIARE IL CDA PER UNA SANZIONE DELLA CONSOB. IL TUTOR DI ANGELINO ALL'UNIVERSITÀ È STATO SOSPESO PER SEI MESI PERCHÉ ACCUSATO DI AVER PASSATO INFORMAZONI RISERVATE AL COSTRUTTORE PIERLUIGI TOTI - INTANTO FABRIZIO PAGANI, SEMPRE NOMINATO DAL TESORO, HA ASSUNTO UN ALTRO INCARICO: L'OPERATIVITÀ DEL CONSIGLIO ORA NE SOFFRE. IN PRIMAVERA LE NOMINE