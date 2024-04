13 apr 2024 14:20

GLI ATLETI ITALIANI DI CUI SIAMO ORGOGLIOSI, I CAMPIONI MONDIALI DEL SESSO! – I DUE SONO ENRICO D’AVASCIO (IN ARTE “CAPITANO ERIC”, 46 ANNI) E “MARIAGIOVANNA FERRANTE (“MARY RIDER”, 45 ANNI) – LA COPPIA RACCONTA LA COMPETIZIONE: "C’ERANO SEDICI CATEGORIE, DALLA SEDUZIONE AL BACIO, AI PRELIMINARI, ALLA PENETRAZIONE E ALLE ALTRE POSIZIONI, FINO ALLA PRESTAZIONE PIÙ ARTISTICA. IL VINCITORE È STATO STABILITO DA UNA GIURIA E DAL VOTO DA CASA” - LE LORO VITE PRIMA DEL PORNO: LEI EX GIORNALISTA CHE HA LAVORATO NELL'UFFICIO STAMPA PER DI PIETRO, LUI EX INFORMATICO...