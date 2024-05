UN ATOMO ANCORA – L’IRAN È A UN PASSO DALLA COSTRUZIONE DELLA BOMBA NUCLEARE: FINCHÉ È VIVO KHAMENEI, NONOSTANTE LE MINACCE E LE FRASI DEGLI ALTI PAPAVERID EL REGIME, TEHERAN NON FARÀ L’ULTIMO STEP, MA CONTINUERÀ A ESERCITARE “L’OPZIONE GIAPPONE” (RIMANERE SULLA SOGLIA NUCLEARE SENZA OLTREPASSARLA) – COSA SUCCEDERÀ DOPO? GLI AMERICANI NON VOGLIONO TESTARE LA DETERRENZA DEGLI AYATOLLAH: MEGLIO AGIRE ORA, PER EVITARE CHE UNA TEHERAN INSTABILE ABBIA ACCESSO ALLE ARMI ATOMICHE

Traduzione dell’articolo di Arash Azizi per www.theatlantic.com

Difficilmente ci si annoia a trattare le questioni iraniane. Solo negli ultimi mesi ci sono stati scontri con Israele e Pakistan e un incidente in elicottero che ha ucciso il presidente e il ministro degli Esteri. Ma per quanto questi eventi siano spettacolari, i cambiamenti più importanti spesso avvengono gradualmente, per livelli impercettibili.

Uno di questi cambiamenti ha impiegato un po' di tempo per essere registrato, ma ora è evidente a tutti: in netto distacco da una politica che dura da anni, i principali funzionari iraniani ora minacciano apertamente di costruire e testare una bomba nucleare.

All'inizio di questo mese, Kamal Kharazi, ex ministro degli Esteri, ha dichiarato che Teheran ha la capacità di costruire una bomba e che, se si trovasse di fronte a minacce esistenziali, potrebbe "cambiare la sua dottrina nucleare".

"Quando Israele minaccia altri Paesi, questi non possono stare in silenzio", ha dichiarato in un'intervista ad Al-Jazeera Arabic il 9 maggio. Per sottolineare che non si trattava di una gaffe, ha ribadito la posizione pochi giorni dopo, quando si è rivolto a una conferenza araba iraniana a Teheran.

Kharazi non è un diplomatico qualsiasi. È a capo di un organo consultivo di politica estera che riferisce direttamente alla Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, il quale ha anche nominato Kharazi nel Consiglio di giustizia del regime. Non avrebbe parlato senza la benedizione di Khamenei.

Il fatto che i funzionari iraniani riconoscano apertamente la possibilità che l'Iran possa riuscire a produrre un'arma nucleare è un cambiamento epocale e segna il crollo di un precedente tabù.

Le agenzie di intelligence occidentali hanno svelato il programma nucleare clandestino dell'Iran nel 2002. Per molti anni da allora, i leader di Teheran hanno insistito con forza che si trattava di uno sforzo civile, senza dimensioni militari. Khamenei avrebbe addirittura emesso una fatwa (una sentenza islamica) che vieta il possesso e l'uso di armi nucleari, anche se, come ha recentemente sostenuto il giornalista Khosro Isfahani, non è chiaro se tale sentenza sia mai esistita.

La fatwa è sempre stata un po' un depistaggio. Secondo i principi dell'Islam sciita, gli ayatollah possono revocare la maggior parte delle sentenze a loro piacimento. "Non possiamo costruire una bomba perché abbiamo una fatwa" non è mai stato un argomento convincente, anche da un punto di vista puramente religioso.

Ma la ripetuta invocazione della fatwa da parte dei funzionari iraniani ha reso tabù il vanto di una possibile bomba. Questa proibizione è rimasta in vigore per tutti i lunghi anni dei negoziati nucleari dell'Iran con gli Stati Uniti e altri cinque potenti Paesi, che hanno portato allo storico accordo nucleare del 2015. Anche dopo che il presidente Donald Trump ha abbandonato l'accordo nel 2018 e l'Iran ha rinvigorito il suo programma, la Repubblica islamica non ha fatto minacce di questo tipo per un po'.

Negli ultimi due anni, tuttavia, i funzionari iraniani hanno iniziato a fare commenti sporadici che insinuano una minaccia nucleare. Nel 2021, l'allora ministro dell'Intelligence Mahmoud Alavi ha detto agli Stati occidentali che se spingono l'Iran a diventare "un gatto con le spalle al muro", devono aspettarsi che si comporti come tale: "Se ci spingono in questa direzione, non è colpa nostra", disse, riferendosi alle intenzioni nucleari del Paese.

L'allusione è stata eliminata nelle ultime settimane, quando numerosi funzionari hanno fatto minacce più dirette, simili a quelle di Kharazi. L'elenco di coloro che si sono vantati pubblicamente che l'Iran potrebbe costruire bombe atomiche include ora il capo dell'unità militare incaricata di salvaguardare le installazioni nucleari iraniane, un importante fisico nucleare noto per aver svolto un ruolo chiave nel programma e un ex capo dell'agenzia nucleare.

La versione più estrema è che l'Iran abbia già armi nucleari e non le abbia ancora testate. Un ex membro della commissione parlamentare per la politica estera ha fatto questa affermazione il 10 maggio. Il mese scorso, quando gli attacchi di Israele a un edificio consolare iraniano a Damasco hanno portato a uno scambio di fuoco tra i due Paesi, i commentatori filo-regime iraniani hanno rilasciato dichiarazioni che in passato sarebbero state impensabili.

Se le Nazioni Unite non avessero agito contro Israele, l'Iran avrebbe dovuto "abbandonare tutti i negoziati nucleari e rivelare quel ‘bel ragazzo’ iraniano", ha detto un analista pro-regime, in un ovvio riferimento a “Little Boy”, la bomba atomica usata dagli Stati Uniti su Hiroshima nel 1945.

"Le entità di intelligence occidentali si sono sbagliate nel pensare che l'Iran non si muoverà verso una bomba in qualsiasi condizione", ha dichiarato di recente Mehdi Kharatian, capo di un think tank iraniano. Gli organi di informazione del regime parlano ora della nota dottrina della "pazienza strategica" di Khamenei come se avesse lasciato il posto alla "deterrenza attiva", presumibilmente evidenziata dagli attacchi del mese scorso contro Israele, ma con un'eco apparentemente deliberata del linguaggio della deterrenza nucleare.

Gli esperti discuteranno inevitabilmente se tutto questo sia un bluff o un effettivo cambiamento nella dottrina militare. Capire la Repubblica islamica è sempre stata un'arte più che una scienza, e la chiave dell'impresa è distinguere tra l'abbaiare e il mordere del regime. Ma a prescindere dalle vere intenzioni dei pezzi grossi del regime, il cambiamento retorico è importante di per sé.

Per più di 20 anni, le agenzie di intelligence occidentali hanno creduto che l'Iran avesse chiuso il suo programma nucleare nel 2003 e successivamente non avesse più preso alcuna decisione sulla costruzione di una bomba nucleare. Nel 2018, Israele è riuscito a infiltrarsi negli archivi nucleari iraniani e a esaminarne gran parte del contenuto. Da questo sforzo non sembra essere emersa alcuna scoperta che contraddica in modo significativo la precedente valutazione del processo decisionale di Teheran. Il problema, tuttavia, è che gli sforzi nucleari civili possono essere "a doppio scopo" - il che significa che anche senza alcun lavoro specifico sulla weaponization, i progressi nucleari dell'Iran lo hanno portato pericolosamente vicino alla produzione di una bomba.

Nell'ambito dell'accordo del 2015, l'Iran aveva accettato di arricchire l'uranio solo fino al 3,67% per un periodo di 15 anni, mantenendolo quindi lontano dai gradi elevati necessari per un eventuale uso militare, e di ridurre le sue scorte di uranio già arricchito del 98%. Quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo nel 2018, l'Iran ha iniziato a scalare gradualmente il suo programma.

Oggi, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite, l'Iran dispone di oltre 5.000 chilogrammi di uranio arricchito, di cui più di 120 chilogrammi puri al 60 percento, molti di più di quelli necessari per la maggior parte degli scopi civili e a un passo dal necessario grado militare. Non solo l'Iran è l'unico Stato non dotato di armi nucleari al mondo ad aver arricchito l'uranio a tali livelli, ma ha già abbastanza materiale per almeno tre bombe.

In occasione della sua visita in Iran il mese scorso, Rafael Grossi, direttore generale dell'AIEA, ha affermato che il Paese è a poche settimane, non a mesi, dalla capacità di produrre bombe. Ha anche detto che la sua agenzia non ha un quadro completo del programma del Paese, il che significa che potrebbe essere ancora più avanzato.

La valutazione è stata confermata in un rapporto di 112 pagine che Grossi ha preparato in vista della riunione del Consiglio dei governatori dell'AIEA che si terrà il mese prossimo a Vienna. Se l'Iran non sarà in grado di dimostrare all'organismo che sta ancora rispettando gli obblighi del Trattato di non proliferazione nucleare, compresa la concessione di un accesso adeguato agli ispettori dell'AIEA, potrebbe subire una censura o essere deferito al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Ho trascorso gran parte della mia vita adulta occupandomi della questione nucleare iraniana e ho visto molti momenti di questo tipo andare e venire. Spesso la situazione è più complessa di quanto sembri. Da mesi, ad esempio, l'Iran e gli Stati Uniti tengono colloqui segreti a Muscat, con al centro la questione nucleare. Forse qualcosa in questo sottotesto spiega anche le bizzarre condoglianze che gli Stati Uniti hanno offerto per la scomparsa del presidente Ebrahim Raisi, nonostante il suo noto coinvolgimento in crimini contro l'umanità.

Come ha recentemente sostenuto l'analista di Washington Karim Sadjadpour, Khamenei ha 85 anni ed è improbabile che cambi la sua strategia di lunga data. Sadjadpour suggerisce che finché Khamenei sarà vivo, Teheran non tenterà di costruire una bomba, ma continuerà a perseguire l'"opzione Giappone", che consiste nel rimanere sulla soglia nucleare senza oltrepassarla.

Forse la recente decisione di rompere il tabù retorico è un tentativo di dichiarare formalmente la posizione giapponese dell'Iran: Teheran potrebbe sperare che rendere più esplicito il suo status di soglia possa scoraggiare un attacco statunitense o israeliano.

Gli osservatori della regione saranno perdonati se troveranno questa spiegazione, sebbene plausibile, poco rassicurante, data l'ideologia dirompente di Teheran e le sue promesse di distruggere Israele. Khamenei ha raddoppiato queste minacce durante il funerale di Raisi, quando ha incontrato il leader di Hamas Ismail Haniyeh e ha promesso che il mondo avrebbe assistito alla "scomparsa di Israele" e alla sua sostituzione con "la Palestina, dal fiume al mare".

Khamenei spesso evita il confronto diretto. Quando finalmente morirà, l'Iran vedrà grandi cambiamenti; il potere passerà ad altri, tra cui probabilmente alcuni membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Seguirà un periodo difficile, con conseguenze imprevedibili. Che si tratti di Riyadh, Tel Aviv, Abu Dhabi o Washington, nessuno vuole che una Teheran instabile abbia accesso alle armi nucleari.

In altre parole, gli Stati Uniti e gli altri paesi dovrebbero comunque fare tutto il possibile per ridurre il programma nucleare iraniano. Il teorico realista Kenneth Waltz ha notoriamente pensato che un Iran nucleare avrebbe contribuito a stabilizzare la regione. Ma come ammettono anche i successori ideologici di Waltz, si tratta di una scommessa che è meglio non fare.

