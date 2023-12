DAGOREPORT! – VETO O NON VETO? SE TORNA IL VECCHIO PATTO DI STABILITÀ, GIORGIA MELONI DOVRÀ VARARE UNA MANOVRA CORRETTIVA E STRINGERE LA CINGHIA (DEGLI ITALIANI) – AFFAMATO DI CONSENSI, SALVINI NON VEDE L’ORA DI VEDERE FRATELLI D’ITALIA CHE APPROVA IL MES, PER INCHIODARE IL CAMALEONTE GIORGIA ALLA SUA INCOERENZA E URLARE AL “TRADIMENTO” – MA LA PREOCCUPAZIONE PIÙ GRANDE DELLA PREMIER È “LAGGENTE”: QUANDO GLI ITALIANI SI ACCORGERANNO DI AVERE LE TASCHE VUOTE, LA VOTERANNO ANCORA ALLE EUROPEE 2024? – IL RITARDO NELL’APPROVAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO È ANCHE IL RISULTATO DELL'INCAPACITA' DI MANTOVANO DI RAPPORTARSI CON IL DEEP STATE ED È FINITO INTRUPPATO AL “FASCIO TUTTO IO!” DELL'EVITA PERON DER COLLE OPPIO…