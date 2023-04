ATTACCATE A 'STA MAMMELLA! - IL VIDEO DELLA MUCCA PIGRONA CHE FINGE DI DORMIRE PER EVITARE DI FARSI MUNGERE DIVENTA VIRALE SU TIKTOK, FACENDO INCAZZARE GLI ANIMALISTI - PER ALCUNI UTENTI SOCIAL IL SUO COMPORTAMENTO SAREBBE IN REALTÀ UN GRIDO DI AIUTO: "È STANCA, INFREDDOLITA E STUFA DEL FATTO CHE IL SUO CORPO VENGA USATO PER NUTRIRE AVIDI UMANI”… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Rosita Cipolla per www.greenme.it

Per non uscire dalla stalla ed evitare di essere sottoposta a mungitura una mucca di nome Doris finge di essere addormentata. Il filmato, girato in una fattoria britannica, sta rimbalzando sui social, facendo sorridere diversi utenti. Ma siamo proprio sicuri che questa scena sia divertente? Noi abbiamo i nostri dubbi...

Si chiama Doris e in questi giorni è diventata una vera star su TikTok. […] A divulgare il filmato, diventato virale, la coppia di allevatori britannici Laura e John Brodie: nel video si vede il momento in cui il signor Brodie si avvicina cercando di convincere l’animale ad uscire di prima mattina dalla stalla per essere sottoposto alla mungitura. Doris, però, non ne vuole proprio sapere di alzarsi e vorrebbe tanto continuare a sonnecchiare, […]

“Doris ha una personalità fantastica, è decisamente più una persona che una mucca” ha commentato John Brodie, proprietario di un caseificio che si trova sull‘isola di Wight, in Inghilterra, e dove vengono allevati circa 200 bovini.

In pochi giorni il filmato ha ottenuto oltre 1,5 milioni di visualizzazioni su TikTok e diversi utenti hanno ironizzato sull’atteggiamento di Doris. […] Ma dietro quello che sembra un simpatico siparietto si nasconde un retroscena abbastanza drammatico. Doris, come tante altre mucche sfruttate per il loro latte e per la loro carne, non è libera. Deve sottostare a turni che non sono naturali ed è sottoposta a forte strress. “Doris è stanca, infreddolita e stufa del fatto che il suo corpo venga usato per nutrire avidi umani” sentenzia un utente. […]

