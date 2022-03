ATTACCATEVI AL "CASE" (PER RICARICARE LE BATTERIE) - LE "BATTERY CASE" SONO DELLE CUSTODIE PER GLI SMARTPHONE CHE, OLTRE A PROTEGGERE IL TELEFONINO, RICARICANO LE BATTERIE SENZA DOVER RICORRERE AD UNA PRESA DI CORRENTE - APPLE HA GIÀ LANCIATO DA DIVERSI ANNI VARI MODELLI, A CUI SI SONO AGGIUNTI GLI ALTRI GRANDI MARCHI COME HUAWEI E SAMSUNG - PRIMA DI ACQUISTARNE UNA BISOGNA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE VARI FATTORI, COME IL BOLTAGGIO, LA DIMENSIONE E…

M.B. per “il Messaggero”

Ormai con il nostro smartphone facciamo di tutto: parliamo, leggiamo le notizie, chattiamo, fotografiamo, ascoltiamo la musica, guardiamo le serie, giochiamo, facciamo shopping, prenotiamo le vacanze, verifichiamo lo stato del traffico, paghiamo piccole spese e chissà quante altre cose.

Questo per dire che è anche piuttosto naturale che spesso non riusciamo a superare una giornata di utilizzo con una carica completa, specie se siamo fuori casa. Fino a qualche anno fa le soluzioni erano il cavo della corrente e un power bank che, collegato allo smartphone con un cavo, permetteva di fare una o più ricariche durante il giorno.

LA FUNZIONALITÀ

Da un po' di anni è arrivato sul mercato anche un utile gadget che unisce la funzionalità protettiva della cover per lo smartphone con la possibilità di dare una carica aggiuntiva ricaricandolo anche in viaggio o in movimento, senza l'ausilio di altri accessori. All'interno della cover è custodita una batteria che fornisce al telefono una carica extra senza dover ricorrere ad una presa di corrente.

Prima di passare in rassegna le principali cover batterie (o battery case) disponibili sul mercato è importante vedere quali sono le caratteristiche e i fattori che è necessario considerare prima di un eventuale acquisto. Innanzitutto è importante vedere la capacità della batteria contenuta nella custodia e che viene misurata in mAh: bisogna assicurarci i mAh della custodia che si sta acquistando siano sufficienti per caricare il proprio smartphone, quindi vanno controllati i mAh del proprio smartphone per abbinarlo a una cover in grado di fornire almeno quella quantità.

LE DIMENSIONI

Ovviamente più mAh ha una batteria, più quella cover sarà ingombrante, perciò è importante verificare anche questo. Quando si acquista una cover con ricarica, è necessario considerare la possibilità di effettuare una ricarica pass-through, ovvero di caricare la cover e il telefono contemporaneamente, senza bisogno di rimuovere la custodia.

È importante infine che la cover-ricarica abbia un indicatore di capacità con qualche indicatore led: ci sono quelli che mostrano la carica della batteria rimasta, oppure attraverso solo quattro indicatori (25% 50% 75% 100%), altre cover ancora hanno un controllo direttamente dallo smartphone e questo succede, ad esempio, negli iPhone.

LA DURATA

Partiamo proprio dagli smartphone della mela morsicata che sono stati tra i primi ad associare le cover con la batteria. È proprio l'azienda californiana a realizzare la Smart Battery Case per iPhone 7 e 8 (119 euro) che assicura fino a 26 ore di conversazione e fino a 22 ore di internet su rete 4G LTE, ma ci sono anche quelle per gli ultimi modelli iPhone 11/Pro/Pro Max, XR, XS/Max (149 euro) che garantisce fino al 50% di autonomia in più.

Peraltro un tasto dedicato sulla custodia permette di aprire al volo l'app fotocamera anche quando l'iPhone è bloccato. Inoltre Apple mette anche a disposizione su tutti gli altri modelli anche il Magsafe Battery Pack (109 euro), un accessorio in plastica dura e ben levigata di circa 115 grammi con un retro gommato, senza quindi la custodia a supporto.

E-COMMERCE

Dal momento che gli altri produttori non realizzano battery case, si possono trovano poi in commercio una serie di marchi di aziende cinesi come Newdery, Trswyop e Kwmobile che hanno realizzato delle cover ricarica per i modelli premium di Samsung (s21/ultra), LG (V30) e Huawei (P20/Lite/Pro, P30/Pro) a prezzi mediamente inferiori ai 50 euro e disponibili sulle principali piattaforme di e-commerce.

Si tratta per lo più di cover realizzate in silicone ad alta densità, flessibile, anti-goccia e anti-caduta, hanno mediamente una batteria integrata che va dai 4200 ai 7500 mAh e dispongono di quattro luci led che indicano quanta energia rimane.

