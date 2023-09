ATTACCATEVI AL TAR! – IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO HA SOSPESO IL PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA CHE AVREBBE PERMESSO DI CONOSCERE L’ELENCO DELLE OPERE DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO EREDITATE DAI NIPOTI JOHN, LAPO E GINEVRA ELKANN DA MARELLA CARACCIOLO, MOGLIE DI GIANNI AGNELLI – LA SOSPENSIONE SCONTENTA LA MADRE DEI TRE, MARGHERITA, CHE DAL 2003 SI SCONTRA IN TRIBUNALE CON I FIGLI - TRA I QUADRI SI SUPPONE CI SIANO DIPINTI DI GIORGIO DE CHIRICO, FRANCIS BACON, CLAUDE MONET E..

Contanti per 6,6 milioni, terreni e ville per un valore di mercato di 67 milioni, gioielli e opere d’arte di interesse storico per 54 milioni. Un patrimonio totale di circa 160 milioni, che Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli, ha lasciato ai tre nipoti Elkann alla sua morte, nel 2019, scontentando la figlia Margherita.

In particolare, tra i quadri si suppone vi siano dipinti di Giacomo Balla, Giorgio De Chirico, Francis Bacon, Claude Monet, Jean-Léon Gérome. Un bene inestimabile, che se venisse confermato potrebbe dare ragione a Margherita, dimostrando se è vero che parte dell’eredità della madre non era presente nell’inventario su cui si basò l’accordo.

È intervenuta, però, la decisione del Tribunale amministrativo del Lazio (Tar), che ha sospeso il provvedimento con cui il ministero della Cultura aveva permesso di conoscere l’elenco di opere. La decisione del Tar tutelerebbe la riservatezza degli eredi «tenuto conto del possibile utilizzo dei dati ai fini del “confezionamento” di un servizio televisivo», si legge.

A quale trasmissione si allude è presto detto. Ad accendere la curiosità verso l’elenco di opere era stato infatti un giornalista di Report, che aveva presentato istanza di accesso civico al Registro nazionale delle opere d’arte. In questo modo, sarebbe stato possibile conoscere quali di queste sono di interesse storico e artistico, soggette quindi a regole di possesso e vendita molto restrittive. […]

Dopo l’autorizzazione concessa dal ministero, John, Lapo e Ginevra Elkann si sono rivolti al Tar, che ha quindi accolto le richieste. I giudici hanno anche ritenuto che la sede cautelare non sia consona alla valutazione del ricorso e hanno fissato l’udienza al 31 ottobre per la trattazione di merito.

La vicenda dei quadri è solo l’ultima di una querelle tra Margherita Agnelli, i tre figli Elkann e gli altri cinque nati dall’unione con Serge de Pahlen. Una contesa iniziata 20 anni fa, alla morte di Gianni Agnelli.

Madre e figli litigarono per l’eredità. Poi finalmente l’accordo. Margherita ottenne denaro, immobili, arredi, opere d’arte e quote legate alla Dicembre, la cassaforte di famiglia, che scelse di vendere. Dopo qualche anno, quando il valore delle azioni aumentò, Margherita avviò una serie di cause legali per invalidare l’accordo, ritenendo tutta la procedura affetta da vizi. […]

