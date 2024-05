ATTACCATI AL TAR! – QUATTRO PERSONE SONO STATE RINVIATE A GIUDIZIO IN UN’INDAGINE SU PRESUNTE SENTENZE PILOTATE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO. TRA LORO C’E’ L’AVVOCATO FEDERICO TEDESCHINI - NEL PROCEDIMENTO SONO COINVOLTI ANCHE IL GIUDICE MARIA SILVESTRO RUSSO, GAIA CHECCUCCI, L'AVVOCATO GIANMARIA COVINO (CHE HA OPTATO PER L'ABBREVIATO) - DALLE CARTE DELL'INDAGINE EMERGE IL RAPPORTO “DI RECIPROCO SOCCORSO” TRA IL MAGISTRATO DEL TAR E TEDESCHINI…

(ANSA) - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio quattro persone coinvolge in una indagine su presunte sentenze pilotate al Tar del Lazio. Nei confronti degli impuntati, tra cui l'avvocato amministrativista Federico Tedeschini, le accuse sono a seconda delle posizioni di corruzione in atti giudiziari e corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio.

Per i quattro il processo è stato fissato al 10 settembre davanti ai giudici dell'ottava sezione collegiale. Un quinto imputato ha scelto il rito abbreviato e per l'udienza davanti ad altro gup è stata fissata ad ottobre.

Marco Maffettone per l’ANSA

Ci sarà un processo per l'indagine che il 19 dicembre del 2022 portò all'arresto di un due avvocati amministrativisti e a tre misure interdittive in cui si contestava anche la corruzione in atti giudiziaria anche per presunte sentenze pilotate al Tar del Lazio. Il gup di Roma ha rinviato a giudizio quatto persone, tra cui l'avvocato amministrativista Federico Tedeschini, fissando il processo al prossimo 10 settembre davanti ai giudici della ottava sezione collegiale.

Un quinto imputato ha scelto il rito abbreviato e per lui l'udienza davanti ad altro giudice è stata fissata ad ottobre. Gli arresti scattarono anche alla luce di una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali nonché dall' analisi documentali. Le indagini furono affidate dalla Procura capitolina ai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di via in Selci. Nel procedimento è coinvolto anche il giudice, poi sospeso dall'incarico, Maria Silvestro Russo che all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di presidente della III sezione del Tar del Lazio: per lui l'accusa è di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Oltre Tedeschini ai domiciliari finì anche l'avvocato Pierfrancesco Sicco.

Gli altri indagati sono Gaia Checcucci, all'epoca dei fatti commissario ad acta presso la provincia di Imperia per le funzioni di Ente di governo dell'Ato Ovest per il servizio idrico integrato e l'avvocato Gianmaria Covino che ha optato per l'abbreviato. Dalle carte dell'indagine emerge il rapporto tra il magistrato del Tar e Tedeschini che nell'ordinanza cautelare il gip definisce "di reciproco soccorso e di reciproca messa a disposizione delle funzioni rivestite e favori''.

Russo "in un momento di delusione e frustrazione per il mancato avanzamento di carriera all'interno della Giustizia Amministrativa, si rivolge e chiede soccorso, non in termini di assistenza legale ma di raccomandazioni e potere di influenza, al noto avvocato - si leggeva nell'ordinanza - che aveva plurimi contenziosi di interesse pendenti innanzi al Consigli di Stato".

Tedeschini "accoglie senza alcuna esitazione la richiesta di raccomandazione e di intervento, ben consapevole che l'utilità assicurata si sarebbe trasformata per lui in un passepartout per i contenziosi di interesse''.

Russo, come ricostruito dai carabinieri di via In Selci, ha favorito l'avvocato Tedeschini in almeno tre cause al Tar. Accuse sempre respinte dall'amministrativista che nel corso dell'interrogatorio di garanzia, svolto il 22 dicembre di due anni fa, ribadì di non avere mai compiuto "nessun atto corruttivo".

