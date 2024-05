DAGLI ATTACCHI DI HAMAS CONTRO ISRAELE DELLO SCORSO 7 OTTOBRE, GLI EPISODI DI ANTISEMITISMO SONO AUMENTATI IN TUTTO IL MONDO - SOLO IN ITALIA, NEL 2023 CI SONO STATI 454 AGGRESSIONI CONTRO PERSONE DI FEDE EBRAICA, MENTRE NEL 2022 CE NE FURONO 241 - IL RAPPORTO DELLA "ANTI-DEFAMATION LEAGUE": "SE CONTINUANO LE TENDENZE ATTUALI, CALERÀ IL SIPARIO SULLA CAPACITÀ DEGLI EBREI DI VIVERE APERTAMENTE IN OCCIDENTE…"

Estratto dell'articolo di Enrico Franceschini per "la Repubblica"

In Italia, nel 2022, ci sono stati 241 episodi di antisemitismo. L’anno scorso gli attacchi sono quasi raddoppiati, salendo a 454. È uno dei dati del rapporto annuale sull’antisemitismo nel mondo pubblicato dall’Anti-Defamation League, la maggiore organizzazione internazionale per l’antidiffamazione ebraica, fondata nel 1913 a New York. […]

Secondo il rapporto, pubblicato con l’università di Tel Aviv, negli Stati Uniti i casi di odio razziale antiebraico sono passati da 3697 nel 2022 a 7523 lo scorso anno (o a 8873 in base a una più ampia definizione degli incidenti di questo tipo). In Francia, il numero è aumentato da 436 nel 2022 a 1676 nel 2023; nel Regno Unito da 1662 a 4103; in Germania da 2639 a 3614; in Brasile da 432 a 1774; in Austria da 719 a 1147; in Olanda da 69 a 154; in Argentina da 427 a 598; in Sudafrica da 68 a 207.

[…] Definendo il rapporto «estremamente allarmante», Jonathan Greenblatt, direttore della Lega contro la Diffamazione, osserva che la guerra di Gaza ha scatenato «uno tsunami di odio contro le comunità ebraiche in tutto il mondo”, con una crescita senza precedenti dei livelli di antisemitismo. Quello che è avvenuto dopo il 7 ottobre ha moltiplicato «attacchi da destra e da sinistra contro gli ebrei», nota Carl Yonker, ricercatore del Centro per lo Studio dell’Ebraismo in Europa. […]

«Non siamo nel 1938 e nemmeno nel 1933», commenta il professor Uriya Shavit del medesimo centro studi, alludendo alle leggi razziali contro gli ebrei e all’ascesa al potere di Hitler, «ma se continuano le tendenze attuali, calerà il sipario sulla capacità degli ebrei di vivere apertamente in Occidente, di indossare la stella di David, frequentare sinagoghe, mandare i figli a scuole ebraiche, parlare ebraico in pubblico».

