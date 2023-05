16 mag 2023 09:35

ATTACCO DI “GOMORROIDI” - A NAPOLI UN 15ENNE E’ STATO ACCERCHIATO DA TRE COETANEI E AGGREDITO CON UN TIRAPUGNI - IL RAGAZZINO E’ IN OSPEDALE MA NON È IN PERICOLO DI VITA: ERA IN COMPAGNIA DI ALCUNI AMICI QUANDO, ALL'IMPROVVISO, È STATO CIRCONDATO E RIEMPITO DI BOTTE SENZA UN APPARENTE MOTIVO…