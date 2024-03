11 mar 2024 14:46

ATTENTI ALLA BANANA, C’È UN FUNGO CHE LA MINACCIA! – L’AGENTE PATOGENO “FUSARIUM TROPICAL 4” STA INVADENDO LE PIANTAGIONI DI BANANE NEL SUD-EST ASIATICO, IN PAKISTAN, IN GIORDANIA, MOZAMBICO E AUSTRALIA, METTENDO A RISCHIO LA COLTIVAZIONE DEL FRUTTO – È UN BEL PROBLEMA VISTO CHE QUESTO MERCATO VALE 10 MILIARDI ALL’ANNO (SE NE COMMERCIANO 50 MILIONI DI TONNELLATE) ED E' FONTE DI REDDITO PER MIGLIAIA DI FAMIGLIE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO