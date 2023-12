17 dic 2023 08:40

ATTENTI AI CALZINI E AI MUTANDONI RICEVUTI IN DONO A NATALE: QUEST’ANNO VANNO DI MODA I REGALI DI SECONDA MANO! – CIRCA 7 ITALIANI SU 10 HANNO DICHIARATO DI VOLER ACQUISTARE OGGETTI USATI PER I DONI AD AMICI E FAMILIARI – NON E' SOLO UN MODO PER RISPARMIARE, MA ANCHE PER EVITARE SPRECHI – OPTARE PER IL “VINTAGE” PUO’ ESSERE UN'OCCASIONE, CON UN RISPARMIO RISPETTO AL PREZZO ORIGINALE FINO A…