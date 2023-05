28 mag 2023 18:10

ATTENTI AL CANE, MA SOPRATTUTTO ALLA VECCHIA! – UN CANE HA MORSO UNA BAMBINA DI TRE ANNI IN FACCIA E SUA NONNA, PER VENDICARSI, HA PRESO UN COLTELLO E HA AMMAZZATO L’ANIMALE – LA VICENDA E' ACCADUTA VICINO COMO: LA PICCOLA STAVA GIOCANDO SUL TERRAZZO CON IL CAGNOLINO CHE ALL'IMPROVVISO L’HA AGGREDITA. PER SALVARE LA BAMBINA È INTERVENUTA LA NONNINA IN MODALITA' GIUSTIZIERA DELLA NOTTE...