27 ott 2023 15:39

ATTENTI AL CANE: MORDE? NO, TE TRAVOLGE! – INCREDIBILE A ROMA: IN VIA FRATTINA UN ROTTWEILER È CADUTO DAL TERZO PIANO E HA COLPITO UNA 28ENNE INCINTA CHE STAVA PASSANDO LÌ SOTTO - L'ANIMALE È MORTO E LA GIOVANE È STATA TRASPORTATA IN OSPEDALE ALL'UMBERTO I - SIA LEI CHE IL FETO NON SONO IN PERICOLO DI VITA - POLEMICA SUI SOCIAL PER IL RITARDO NEI SOCCORSI (PROBABILMENTE BLOCCATI NEL TRAFFICO): "CHE CITTÀ DEMMERDA!"