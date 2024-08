ATTENTI A CHI AFFIDATE IL VOSTRO TELEFONINO – A CASERTA, UNA DONNA HA PORTATO IL CELLULARE IN ASSISTENZA E I TECNICI LE HANNO SVUOTATO IL CONTO: I FURBETTI LE HANNO FREGATO 87 MILA EURO, SOLDI CON CUI HANNO FATTO LA BELLA VITA (ALLE SPALLE DELLA POVERA DISGRAZIATA) - TRA LE SPESE, ANCHE UN ACCONTO PER L'ACQUISTO DI UNA LUSSUOSISSIMA BMW - QUATTRO PERSONE SONO STATE ARRESTATE, TRA CUI UN 38ENNE CASERTANO CHE AVREBBE…

Quattro persone, tra cui tecnici informatici, risultano formalmente indagati con le accuse di frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico e ricettazione nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli scaturita dalla denuncia di una donna che aveva portato il suo smartphone in assistenza: dal suo conto bancario erano spariti 87mila euro che, hanno accertato le indagini, erano già stati in parte spesi per vari acquisti online e finanche come acconto per l'acquisto di una Bmw X6. I quattro raggiunti da avviso di conclusione indagini sono tutti residenti tra Caserta e provincia.

L'ufficio dei pm di Napoli[…] contesta ad uno di loro in particolare, un casertano di 38 anni, di aver posto in essere «più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, intervenendo senza diritto sui dati esistenti all'interno del sistema informatico di Banca Intesa (...) dopo aver rilevato fraudolentemente dal predetto cellulare i codici di accesso dall'account personale della persona offesa».

All'uomo si contesta di «aver effettuato tre bonifici da tale conto verso conti postali a sé intestati (per complessivi 77 mila euro)», «effettuando altresì numerosi acquisti on line con carta di credito associata al conto della persona offesa (per oltre 10 mila euro). L'aggravante, nei suoi confronti, è quella del furto dell'identità digitale e con abuso di prestazione d'opera. [...]