10 lug 2023 18:20

ATTENTI ALLE EMOJI CHE MANDATE, VI POTREBBERO COSTARE CARO – IN CANADA UN UOMO È STATO CONDANNATO A PAGARE 56 MILA EURO PER NON AVER CONSEGNATO DELLA MERCE A UNO CHE AVEVA CONFERMATO L'ORDINE CON UN SEMPLICE "POLLICE IN SU" - I DUE FACEVANO AFFARI VIA CHAT, MA QUANDO IL FORNITORE HA RICEVUTO L'EMOJI NON PENSAVA CHE FOSSE LA CONFERMA DELL'ACCORDO. IL GIORNO DELLA PRESUNTA CONSEGNA IL CARICO NON È ARRIVATO E...