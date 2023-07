ATTENTI A TRATTARE I POVERI COME “LAZZARI” – A NAPOLI, DOPO LA SOSPENSIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA A 21 MILA FAMIGLIE, CI SONO STATE PROTESTE E MOMENTI DI TENSIONE - IN PROVINCIA DIVERSI DIPENDENTI INPS SONO STATI AGGREDITI – LA CGIL CHIEDE UNA PROROGA: “È NECESSARIO PROROGARE IL TERMINE DI 7 MESI PER LA SOSPENSIONE E DARE MODO ALLA POPOLAZIONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO DI ESSERE PRESA IN CARICO DAI SERVIZI COMUNALI” – L’INPS DI NAPOLI E’ COSTRETTA A RASSICURARE: “NON ABBANDONIAMO NESSUNO..."

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Nessuno sarà lasciato solo: è il messaggio dell'Inps che con il Direttore dell'area metropolitana di Napoli, per utenza il secondo d'Italia, Roberto Bafundi, rassicura i 169mila beneficiari del reddito di cittadinanza che da agosto non riceveranno più il sussidio poiché non hanno nel nucleo minori, disabili o over 65.

"Non abbandoniamo nessuno - spiega all'ANSA - circa la metà di queste persone sono in una situazione di disagio sociale (ad esempio tossicodipendenza o disagio abitativo, ndr) e potranno rivolgersi ai servizi sociali e se inseriti in un progetto multidimensionale di recupero potranno avere ancora il sussidio. Gli altri dovranno andare ai centri per l'impiego e firmare il Patto di servizio personalizzato per essere avviati al lavoro".

Coloro che sono giudicati occupabili "dovranno attivarsi presso tre agenzie per il lavoro. Se non si trova un'occupazione partirà un percorso formativo e avranno diritto al sostegno alla formazione lavoro che vale 350 euro al mese per 12 mesi. Questo sostegno è personale e non legato al nucleo familiare quindi possono ottenerlo, se si partecipa a corsi di formazione accreditati, anche più persone nella stessa famiglia".

Tra agosto e dicembre arriveranno altre 80mila comunicazioni circa ad altrettanti beneficiari per la sospensione del reddito che terminano il periodo di sette mesi di percezione della misura. Circa la metà dovrebbero essere avviati ai servizi sociali per il patto di inclusione.

Estratto dell’articolo di Titti Beneduce per il “Corriere della Sera”

«Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall’articolo 48 del decreto legge 20/23 in attesa eventuale presa in carico dei Servizi sociali»: 169.000 famiglie italiane hanno ricevuto ieri questo sms. Per loro, dopo l’ultima rata del 27 luglio, niente più sussidio. Ricevono ancora il reddito di cittadinanza fino a dicembre le persone che hanno a carico dei minori, che sono ultrasessantenni e che hanno nel nucleo familiare delle persone disabili. Particolarmente colpita dai tagli è la Campania, dove sono quasi 37.000 le famiglie che perdono il reddito; 21.500 vivono in provincia di Napoli, che è quella con il maggior numero di sospensioni.

Già ieri ci sono state proteste e momenti di tensione; il timore è che la situazione possa peggiorare. Centinaia di persone dopo aver ricevuto l’sms hanno protestato e chiamato l’Inps per avere chiarimenti in merito ai nuovi requisiti. Nella mattinata, nella sede Inps di via De Gasperi, a Napoli, due persone hanno avuto un alterco con i vigilantes all’ingresso: sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia.

Secondo la Cgil, in provincia diversi dipendenti Inps sono stati aggrediti. Il segretario regionale di Napoli e Campania, Nicola Ricci, teme «una bomba sociale». Il sindacato chiede una proroga: «È necessario prorogare il termine di 7 mesi per la sospensione» e «dare modo alla popolazione in condizione di bisogno di essere presa in carico dai servizi comunali».

Molte le richieste di informazioni arrivate alle sedi Inps della Campania: la legge prevede infatti che i nuclei al quale viene sospeso il reddito dovranno essere presi in carico dai servizi sociali del Comune. A Napoli sono state moltissime le persone che si sono presentate in Comune o nelle Municipalità, tanto che l’assessore al Welfare, Luca Trapanese, ha lanciato un appello: «In queste ore negli uffici dei nostri Servizi sociali in tutte le Municipalità centinaia di persone stanno chiedendo di essere prese in carico. Purtroppo però è inutile. Chi ha perso il reddito di cittadinanza ed è ritenuto occupabile, cioè ha tra i 18 e i 59 anni di età, non ha persone disabili a carico e non ha minori a carico, potrà ricevere 350 euro al mese come supporto alla formazione al lavoro attraverso gli sportelli dei Centri per l’Impiego e l’Inps». […]

