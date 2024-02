ATTENTI, LO ZIO SAM HA APPENA INIZIATO A BOMBARDARE – IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE AMERICANA, JAKE SULLIVAN, ANNUNCIA: “CI SARANNO NUOVI RAID USA CONTRO I GRUPPI AFFILIATI ALL'IRAN” – MA IL REGIME DI TEHERAN AVVERTE WASHINGTON DI NON COLPIRE LE SUE DUE NAVI NEL MAR NERO, BEHSHAD E SAVIZ, SOSPETTATE SOSPETTATE DI SERVIRE COME BASE OPERATIVA PER I COMMANDO FILOIRANIANI, COME I RIBELLI HOUTHI…

jake sullivan

USA, 'CI SARANNO NUOVI RAID CONTRO GRUPPI PRO-IRAN'

(ANSA) - "Ci saranno nuovi raid Usa contro i gruppi affiliati all'Iran". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un'intervista alla Cnn. "Se attacheranno noi risponderemo", ha insistito il funzionario della Casa Bianca.

M.O., IRAN INTIMA A USA DI NON COLPIRE DUE SUE NAVI IN MAR ROSSO

(askanews) - L'Iran ha lanciato un avvertimento agli Stati Uniti a non attaccare due sue navi mercantili sospettate a lungo di servire come base operativa per i commando iraniani, dopo che gli Usa e il Regno Unito hanno lanciato una massiccia campagna di attacchi aerei contro i ribelli Houthi dello Yemen.

La dichiarazione dell'Iran sulle navi Behshad e Saviz sembra segnalare il crescente disagio di Teheran per gli attacchi statunitensi degli ultimi giorni in Iraq, Siria e Yemen contro le milizie appoggiate dalla Repubblica islamica.

navi iraniane Behshad e Saviz nel mar nero

La Behshad e la Saviz sono registrate come navi mercantili commerciali presso una compagnia con sede a Teheran che il Tesoro Usa ha sanzionato. La Saviz, poi la Behshad, incrociano da anni nel Mar Rosso al largo dello Yemen, sospettate di servire come postazioni di spionaggio per la Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana.

Nella dichiarazione video dell'esercito regolare iraniano, per la prima volta le due navi sono descritte come "armerie galleggianti". La Behshad in particolare è descritta come un contributo ad una missione iraniana per "contrastare la pirateria nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden". Anche se non è noto pubblicamente che l'Iran abbia preso parte a nessuna delle recenti campagne contro la crescente pirateria somala nella regione a seguito degli attacchi Houthi.

raid di usa e uk contro i ribelli houthi in yemen 4 milizie houthi - yemen raid di usa e uk contro i ribelli houthi in yemen 3 raid di usa e uk contro i ribelli houthi in yemen 7