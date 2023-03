24 mar 2023 13:08

ATTENZIONE, CADUTA IDIOTI! – VIDEO: A VENEZIA UN UOMO SI È TUFFATO DAL TETTO DI UN PALAZZO IN UNO DEI CANALI DELLA CITTÀ. I PASSANTI HANNO PROVATO A DISSUADERLO MA IL TUFFATORE, ARRIVATO IN CIMA A UNA CASA CHE SI AFFACCIA SU RIO NOVO, IN CAMPO SAN PANTALON, SI È BUTTATO DI PANCIA (PROBABILMENTE FACENDOSI PURE MALE) - AD ASPETTARLO FUORI DALL'ACQUA UN AMICO CON L'ASCIUGAMANO - IL SINDACO DI VENEZIA LUIGI BRUGNARO: "BISOGNEREBBE DARGLI UN BEL SACCO DI PEDATE.."