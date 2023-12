ATTENZIONE, ESPLOSIONE BOMBE! – UNA SCIROCCATA 28ENNE INGLESE SI È SOTTOPOSTA A 14 INTERVENTI CHIRURGICI PER POMPARE IL SENO E PER STRAVOLGERE IL SUO ASPETTO FISICO – LA BAMBOLONA HA SPESO 90MILA EURO, SUI SOCIAL LA BOLLANO COME “DEFORME”, MA LEI SE NE FOTTE E, NONOSTANTE ABBIA DOLORE ALLA SCHIENA, VUOLE SOTTOPORSI AD ALTRE OPERAZIONI: “LE DONNE MI CRITICANO PERCHÉ SI SENTONO MINACCIATE…”

Estratto dell'articolo di www.leggo.it

paige british 9

Paige British ha 28 anni e attraverso numerosi interventi ha aumentato a dismisura le dimensioni del seno, arrivando ad una coppa I. Paige British è finita 14 volte sotto i ferri spendendo l'impressionante somma di 90mila euro, di cui la metà solo per il seno.

In un recente viaggio in una clinica di Los Angeles, la content creator ha pagato 17mila euro per aumentare la taglia della coppa da H a I, come riporta il Daily Mail.

Tuttavia, al ritorno nel Regno Unito, Paige ha dovuto affrontare reazioni contrastanti riguardo la sua figura da «bambola gonfiabile», venendo attaccata in particolare da altre donne. Con 276mila follower sul suo account Instagram e oltre 25mila sul suo TikTok, la modella si è ritrovata a leggere molti commenti "disgustati" dal suo aspetto. […] secondo lei derivano dal «sentirsi minacciati». Commentando la situazione ha detto: «Altre donne sono minacciate. Sono solo gelose. Non riesco a sfuggire agli sguardi e ai giudizi critici». «Mi chiedo spesso cosa potrei aver fatto di male a loro, ma ho capito che ci saranno sempre degli odiatori seriali», ha aggiunto.

paige british 8

[…] Paige sta programmando altri interventi. Il suo seno è significativamente più grande della media in Gran Bretagna, ed è solo una delle tante parti del corpo che ha voluto farsi rifare. Riconoscendo le implicazioni fisiche dell'intervento al seno, la modella ha aggiunto: «Mi fa male la schiena a causa delle dimensioni, ma ne vale la pena», aggiungendo che per lei «è come una dipendenza».

Il marito di Paige è rimasto al suo fianco durante tutta la sua trasformazione, con la modella che sottolinea il suo sostegno illimitato, nonostante la carriera e le scelte estetiche apportate […]

