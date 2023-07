ATTENZIONE, PRIGOZHIN È GIÀ UN FANTASMA - IL PRESIDENTE BIELORUSSO LUKASHENKO SMENTISCE LA NOTIZIA CHE L’EX “CUOCO DI PUTIN” SIA A MINSK: “SI TROVA A SAN PIETROBURGO. NON SI TROVA SUL NOSTRO TERRITORIO. DOV'È QUESTA MATTINA? FORSE È ANDATO A MOSCA IN MATTINATA" - “ZELENSKY HA FINALMENTE CAPITO CHE NON VINCERÀ QUESTA GUERRA. IL CONTRATTACCO DI KIEV NON PORTERÀ A NULLA SE NON ALLA MORTE DI MIGLIAIA DI PERSONE”

LUKASHENKO, 'PRIGOZHIN È A SAN PIETROBURGO, NON QUI'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Prigozhin si trova a San Pietroburgo. Non si trova sul territorio bielorusso". Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko citato da Belta. "Dov'è questa mattina? Forse è andato a Mosca in mattinata".

Ha aggiunto il presidente bielorusso Lukashenko a proposito del luogo in cui si troverebbe il capo del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin. A proposito della Wagner in generale, invece, il presidente bielorusso sostiene che, trattandosi di "una società russa", "la domanda non è chiaramente rivolta a me". "Per quanto ne so - aggiunge Lukashenko - i combattenti sono nei loro campi".

LUKASHENKO, 'NON VEDO RISCHI NELL'USO DI WAGNER IN BIELORUSSIA'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Non vedo assolutamente alcun rischio dall'impiego del Gruppo Wagner" in Bielorussia. Lo sostiene il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, citato da Belta.

LUKASHENKO, 'ZELENSKY HA CAPITO CHE NON VINCERÀ QUESTA GUERRA'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il presidente Alexander Lukashenko è convinto che "Zelensky ha finalmente capito che non vincerà questa guerra" e che "questo contrattacco non porterà a nulla se non alla morte di migliaia e migliaia di persone". Lo riporta Belta.

Per questo motivo, secondo Lukashenko, Zelensky ha iniziato gradualmente a "sollevare le sue rivendicazioni contro coloro che hanno spinto l'Ucraina in questa guerra". Prima di tutto, rivendicazioni sotto forma di denaro e nuove armi. Lukashenko ritiene inoltre che il livello dello scontro in Ucraina aumenterà, perché Kiev dispone ancora di notevoli riserve strategiche. "Entro l'11 luglio (quando ci sarà il vertice Nato a Vilnius ndr) dovrebbero dimostrare qualcosa", ha concluso.

