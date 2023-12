20 dic 2023 16:40

ATTENZIONE, C’È UNA LADRA CON LA PASSIONE PER IL PESCE – IN UN SUPERMERCATO DI OSTIA UNA 46ENNE È STATA “PIZZICATA” DUE VOLTE MENTRE SI INFILAVA DEGLI SCAMPI E DEL PESCE SURGELATO SOTTO LA GIACCA PER NON PAGARLI - IL PRIMO TENTATO FURTO È AVVENUTO A LUGLIO, MA È STATA BLOCCATA DA UNA GUARDIA GIURATA (CHE LA DONNA HA FERITO) – LA SECONDA VOLTA, POCHI GIORNI FA: LO STESSO VIGILANTE L’HA RICONOSCIUTA E, A QUEL PUNTO, HA…