Un’altra mantide. Ancora nel Vimercatese, e anche lei, come la brianzola Tiziana Morandi di Roncello (condannata a 16 anni per aver drogato una decina di uomini) arrestata dai carabinieri di Bellusco con l’accusa di aver sedato alcuni uomini con cui fissava un incontro per derubarli.

La donna, Lindys Perez Felip, 40 anni, cubana con passaporto boliviano, è stata arrestata il 26 gennaio a Cornate d’Adda. Quel giorno, un uomo di 66 anni è stato trasportato in codice rosso al San Raffaele, intubato e in gravi condizioni. Si era assopito in macchina ed era andato a sbattere. [...]

La procura ha deciso dunque per operare un fermo per lesioni e rapina, nel quale viene contestato questo episodio, e uno precedente del 15 gennaio. In quel caso la vittima è un tassista di 51 anni, che come l’altro uomo ha concordato un incontro con la donna sul sito Nirvam. Al suo arrivo la caraibica si sarebbe presentata con in mano un caffè preso a un bar di Cornate in un bicchierino di plastica. [...]

Le registrazioni prelevate da impianti di videosorveglianza e l’esecuzione di perquisizioni hanno consentito di ricondurre entrambi i malori alla somministrazione di sostanze narcotizzanti diluite nel caffè. Nel corso delle perquisizioni infine effettuate sulla persona e presso il domicilio della donna, sono stati rinvenuti alcuni bicchieri di carta da caffè ritenuti pertinenti ai reati e alcuni farmaci contenenti benzodiazepine.

