4 set 2023 10:51

ATTENZIONE: SECONDO GLI UCRAINI, ALCUNI DRONI RUSSI SI SONO SCHIANTATI E SONO ESPLOSI OLTRECONFINE, IN ROMANIA, PAESE MEMBRO DELLA NATO – CHE FARÀ L’ALLEANZA ATLANTICA? CHIUDERÀ IN OCCHIO COME CON IL MISSILE CADUTO IN POLONIA A NOVEMBRE? – KIEV ALIMENTA LA POLEMICA: “IL TERRORE RUSSO È UNA MINACCIA PER LA SICUREZZA DEI PAESI VICINI”. UNA SORTA DI INVITO ALL’OCCIDENTE A LASCIARSI COINVOLGERE PIU DIRETTAMENTE NELLA GUERRA. MA DA BUCAREST SUBITO FANNO I POMPIERI: "SMENTIAMO CATEGORICAMENTE"