28 ott 2023 08:12

ATTENZIONE, TANGENTI IN VOLO – 39 PERSONE (QUATTRO MILITARI E 35 CIVILI) SONO STATE RINVIATE A GIUDIZIO NELL’INCHIESTA DELLA PROCURA DI FOGGIA SU UN PRESUNTO GIRO DI MAZZETTE PER OTTENERE UN POSTO IN AERONAUTICA O IL SUPERAMENTO DI CONCORSI NELLE FORZE DELL'ORDINE – SECONDO GLI INQUIRENTI, LA CORRUZIONE SAREBBE AVVENUTA ATTRAVERSO DENARO CONTANTE, ROLEX E ALTRI OROLOGI DI PREGIO