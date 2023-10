IN ATTESA DI LANCIARE L'OFFENSIVA DI TERRA, ISRAELE CONTINUA A BOMBARDARE GAZA: COMPIUTI OLTRE 70 RAID AEREI – NELLA STRISCIA I MORTI SONO ALMENO 950 E 5 MILA I FERITI. 260 MILA GLI SFOLLATI – TEL AVIV CONTA 1.200 MORTI, 2.700 FERITI E 60 RAPITI TRA MILITARI E CIVILI – SCHIERATI 300 MILA SOLDATI ISRAELIANI AL CONFINE CON GAZA – COLPITA LA CASA DELLA “MENTE” DEGLI ATTACCHI DI HAMAS, MOHAMMED DEIF: UCCISI IL FRATELLO, IL FIGLIO E LA NIPOTE…

SANITÀ GAZA, 950 I MORTI E CIRCA 5MILA FERITI

(ANSA) - Sono saliti a 950 i morti a Gaza per gli attacchi di Israele con circa 5mila feriti. Lo fa sapere il ministero della Sanità di Hamas nella Striscia.

ISRAELE: ESERCITO, 1.200 MORTI E 2.700 FERITI IN ATTACCO HAMAS

(ANSA) - In un ultimo aggiornamento, l'esercito israeliano ha confermato oggi il bilancio di 1.200 morti e oltre 2.700 feriti per l'attacco condotto sabato scorso da Hamas nello Stato ebraico. Le vittime sono "in maggioranza civili", spiega il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il tenente colonnello Jonathan Conricus, in un video pubblicato su X.

L'aumento nel numero delle vittime "non è dovuto al fatto che ci siano combattimenti in corso" ma piuttosto perché "ora che il tempo è passato stiamo scoprendo corpi di israeliani morti nelle varie comunità in cui Hamas si è infiltrato e dove hanno condotto i loro massacri", specifica Conricus.

GAZA: ONU, SALGONO A 264 MILA GLI SFOLLATI NELLA STRISCIA

(ANSA) - Sono circa 264.000 le persone che sono state costrette a fuggire dalle loro case nella Striscia di Gaza, con i pesanti bombardamenti israeliani che continuano a colpire l'enclave palestinese. Lo rende noto l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu).

I combattimenti hanno provocato migliaia di morti da entrambe le parti da quando Hamas ha lanciato l'assalto a sorpresa di sabato scorso, scatenando la campagna di bombardamenti di rappresaglia di Israele. "Si ritiene che almeno 263.934 persone a Gaza siano fuggite dalle loro case", ha riferito ieri sera l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) in un aggiornamento della situazione, avvertendo che "questo numero è destinato a crescere ulteriormente". Circa 3.000 persone erano state sfollate "a causa di precedenti escalation", prima di sabato.

ISRAELE, ALMENO 60 I RAPITI A GAZA

(ANSAmed) - Israele ritiene che nelle mani di Hamas a Gaza ci siano almeno 60 israeliani, militari e civili. ''Abbiamo aggiornato per ora 60 famiglie di rapiti'' ha detto il portavoce militare Daniel Hagari. Ha aggiunto che l'esercito ha preparato un centralino da cui i parenti dei rapiti possono ricevere aggiornamenti e a cui possono essere dirette nuove testimonianze. (ANSAmed).

ISRAELE: ESERCITO, SCHIERATI 300 MILA SOLDATI A CONFINE GAZA

(ANSA) - L'esercito israeliano afferma che circa 300.000 soldati sono attualmente di stanza vicino alla Striscia di Gaza per la guerra contro Hamas. "Quello che stiamo facendo in queste zone vicine alla Striscia è che abbiamo inviato e schierato la nostra fanteria, i nostri soldati corazzati, il nostro corpo di artiglieria e molti altri soldati delle riserve: 300.000 in tutto", ha spiegato oggi in un video pubblicato su X il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Jonathan Conricus.

"E questo per garantire che Hamas, alla fine di questa guerra non avrà alcuna capacità militare con cui minacciare o uccidere i civili israeliani", ha aggiunto il tenente colonnello dell'Idf.

ISRAELE, EFFETTUATI OLTRE 70 RAID AEREI NELL'AREA DI GAZA

(ANSA) - L'esercito israeliano ha annunciato di aver condotto oltre 70 attacchi aerei nella zona di Gaza di Daraj Tuffah, che secondo Israele funge da luogo centrale per i militanti di Hamas e per molti attacchi verso lo Stato ebraico. Citate dai media locali, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato di aver attaccato anche un edificio utilizzato dalla Jihad islamica e di aver ucciso militanti al valico di Erez, nel nord della Striscia.

UCCISA LA FAMIGLIA DI DEIF, MENTE DELL'ATTACCO DI HAMAS

(ANSA) - Fonti palestinesi hanno affermato che gli attacchi israeliani hanno distrutto a Gaza la casa della cosiddetta mente degli attacchi di Hamas a Israele, Mohammed Deif, uccidendo il fratello e membri della sua famiglia, compresi il figlio e la nipote. Lo riferisce Ynet. Dello stratega dell'assalto non si hanno però notizie. Altri parenti di Deif sarebbero intrappolati tra le rovine dell'edificio, nel sud della Striscia di Gaza. (ANSA).

TV PUBBLICA ISRAELIANA APRE CANALE CON L'ELENCO DEI MORTI

(ANSA) - L'emittente pubblica israeliana Kan sta aprendo un nuovo canale dove elencherà i nomi degli israeliani uccisi nell'attacco di Hamas e durante i combattimenti in corso, riferiscono i media del Paese. Il Canale 26 scorrerà i nomi dei morti, proprio come le trasmissioni del Giorno della Memoria in Israele.

