29 gen 2024 12:39

ATTIMI DI PAURA PER L'EX PILOTA DI RALLY ANDREA AGHINI, CHE È STATO MASSACRATO DI BOTTE E RAPINATO DA QUATTRO PERSONE NELLA SUA VILLETTA TRA LIVORNO E PISA - IL CAMPIONE DELLE CORSE FUORISTRADA HA CERCATO DI REAGIRE ALL'ATTACCO DEI BANDITI, MA E' STATO PICCHIATO, SOLLEVATO DI PESO E COSTRETTO AD APRIRE LA CASSAFORTE - AGHINI È STATO RICOVERATO IN OSPEDALE CON FRATTURE ALLA MANDIBOLA, DEL SETTO NASALE E DEL COSTATO, MA NON È IN PERICOLO…