Estratto dell’articolo da www.ansa.it

fedez con i figli leone e vittoria alla vigilia di natale

Fedez torna a parlare e a far parlare di sé sui social, nella tarda serata della vigilia di Natale, giorno in cui sua moglie, Chiara Ferragni, aveva deciso la sua prima uscita di casa, al parco Sempione, con i loro bambini, dopo la clausura in seguito alla vicenda dei panettoni Balocco e delle uova di Pasqua della Giochi Preziosi, di cui si stanno interessando le Procure e la Guardia di Finanza.

Il rapper ha infatti postato sui social alcune scene natalizie: prima in casa con la figlia, poi al parco con la cagnolina mentre giocano con un freesby e, infine, una scena con il controverso rapper Rondo da Sosa, davanti a un'auto fuoriserie di un colore blu intenso. In una story appare anche con Rondo e la sua "crew" con musica rap sparata in sottofondo. […]

2 – FEDEZ PASSA IL NATALE A CASA CON I FIGLI, MISTERO SU CHIARA FERRAGNI: LA SUA FAMIGLIA È IN MONTAGNA

Estratto dell’articolo di Giulia Turco per www.fanpage.it

fedez con il rapper rondo alla vigilia di natale

[…] Nella notte della Vigilia di Natale Fedez è tornato su Instagram dopo giorni di assenza, raccontando ai suoi fan di essere al parco insieme a Paloma, il cucciolo a quattro zampe che di recente si è aggiunto alla loro famiglia. Ormai è sera nelle stories caricate dal rapper, in cui compare anche il padre Franco, e così la Vigilia di Natale trascorre tranquilla a Milano, lontano dagli chalet promessi qualche giorno prima.

Vittoria fremente davanti all’albero allestito in casa, mentre attende di scartare i regali, poi sempre la piccola che il giorno seguente si “accontenta” di qualche canzoncina di Natale mangiando frutta nell’appartamento di City Life. Poi i giochi insieme al fratellino Leone, ma nessuna traccia di Chiara Ferragni.

Ci si chiede dunque se l’imprenditrice digitale sia rimasta a Milano con il marito, oppure se abbia preferito unirsi alla sua famiglia, che comunque ha deciso di partire per la montagna. Natale sulla neve come previsto per le sorelle Valentina e Francesca Ferragni, con i rispettivi compagni. […]

storia instagram di fedez alla vigilia di natale

Che i piani dei Ferragnez per le feste siano cambiati dopo il caso Balocco è evidente. Per altro pochi giorni prima che venisse sollevato il polverone, Fedez aveva anticipato ai suoi fan di avere in programma come ogni anni una vacanza sulla neve. “Natale a casa? Ragazzi, ma che domanda mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni posso passare il Natale a casa?”, aveva risposto alla curiosità dei suoi follower.

"Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un'altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno”, aveva fatto sapere. “Io rimarrei volentieri a casa”, aveva concluso. Insomma, desiderio esaudito.

