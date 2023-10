4 ott 2023 08:36

ATTO DI FEDEZ! IL RAPPER E’ IN “LEGGERO MIGLIORAMENTO” DOPO IL SANGUINAMENTO DI DOMENICA: E’ TROPPO PRESTO PER PARLARE DI DIMISSIONI, FEDEZ, OPERATO PER UN TUMORE NEUROENDOCRINO DEL PANCREAS NEL MARZO 2022, RIMARRÀ AL FATEBENEFRATELLI FINO ALLA FINE DELLA SETTIMANA E POI SI VALUTERÀ: IL GIUDICE DI "X FACTOR" È RICOVERATO DA GIOVEDÌ SCORSO PER UN’EMORRAGIA INTERNA DOVUTA A DUE ULCERE INTESTINALI - IL SILENZIO SOCIAL DI CHIARA FERRAGNI TORNATA IN FRETTA E FURIA DA PARIGI