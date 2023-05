3 mag 2023 17:04

ATTORE, DENTISTA E DERMATOLOGO NEL TEMPO LIBERO: IL FIDANZATO TUTTOFARE DI MARIA ELENA BOSCHI, GIULIO BERRUTI, (PROFESSIONE ODONTOIATRA) LANCIA LA SUA LINEA DI CREME PER RINGIOVANIRE LA PELLE – LA PRIMA A PROVARLA? SAREBBE STATA LA SUA "MEB" - IN UN’INTERVISTA A “CHI”, LUI SOSTIENE (CON UN’ABILITÀ DA TELEVENDITORE) CHE “DOPO SOLI DUE MESI DI APPLICAZIONI A MARIA ELENA HANNO CHIESTO SE SI FOSSE FATTA IL LIFTING” (FACCE RIDE GIULIO!) - I SUO PRODOTTI PERÒ SI POTRANNO COMPRARE SOLO ONLINE E NON IN FARMACIA...