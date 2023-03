ATTORONI, SCANSATEVE PROPRIO! – IL PARTY DI “VANITY FAIR” È INVASO DA MODELLE BONAZZE E CANTANTI SCAPEZZOLATE PRONTE A TUTTO: KENDALL JENNER E GIGI HADID SI BACIANO, IL CORPETTO TIRA FUORI IL MEGLIO DI CARA DELEVINGNE – CIARA NUDA SOTTO UNA RETE DA PESCA, LE TRASPARENZE DA STURBO DI EMILY RATAJKOWSKI – LA NUOVA FRONTIERA DELLA FOGLIA DI FICO: LA PIUMA SULLE ZINNE DI HUNTER SCHAFER – OLIVIA WILDE E NAOMI CAMPBELL IN RESSIGENO E… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Nate Freeman per www.vanityfair.it

kendall jenner e gigi hadid

È abbastanza chiaro che al Vanity Fair Oscar Party, tutto, ovunque, stava accadendo. Tutto insieme.

Prima ancora che la troupe di Everything Everywhere All at Once arrivasse con i suoi sette Oscar in mano, alla festa di Vanity Fair c'erano mondi che si scontravano. Nancy Pelosi e suo marito, Paul, stavano facendo un giro incontrando un'ampia gamma di ospiti: Queen Latifah, il sindaco di Los Angeles Karen Bass, il regista di Dune Denis Villeneuve, il giornalista Ronan Farrow e il direttore del LACMA Michael Govan.

hunter schafer

Justin Bieber è arrivato con la moglie Hailey Bieber indossando quella che sembrava essere una coperta trapuntata e si è subito avvicinato alla star dei Clippers Russell Westbrook, vestito da capo a piedi da Thom Browne.

Il grande tennista John McEnroe ha fatto un salto al photo booth con il CEO di Snap Evan Spiegel e sua moglie Miranda Kerr. Larry David si stava facendo gli affari suoi al bar quando Michael Keaton gli è piombato addosso senza saperlo da dietro: «Oh, ciao Michael!» ha esclamato David, facendo quasi cadere il suo flute di champagne. James Murdoch sembrava aver evitato di parlare con i vari membri del cast di Succession, ma non ha potuto fare a meno di parlare a lungo con la star di Twin Peaks Kyle McLachlan. L'investitore Vivi Nevo ha afferrato Brian Grazer per la pancia da dietro e l'ha sollevato in aria, per poi unirsi a Jeff Bezos e alla sua fidanzata Lauren Sanchez per chiacchierare, mentre centinaia di celebrità sfilavano accanto a loro.

emily ratajkowski , anastasia karanikolaou, kylie e kendall jenner

Sharon Stone ha tenuto banco in uno stand, mentre Sarah Paulson e Patricia Clarkson l'hanno raggiunta; nello stand accanto, c'erano Olivia Wilde ed Emily Ratajkowski. Nelle vicinanze, la dottoressa Dana Blumberg ha fatto una presentazione inaspettata quando ha introdotto suo marito, il proprietario dei New England Patriots Robert Kraft, ad Andrew Garfiled. «È un grande giovane attore», ha detto a Kraft, che ha stretto la mano a Garfield.

ciara al party vanity fair dopo gli oscar 2023

Il 29° Vanity Fair Oscar Party ancora una volta si è svolto subito dopo la cerimonia degli Oscar in un complesso costruito ex novo fatto di bar e piste da ballo all'Annenberg Center di Beverly Hills. La vittoria di Everything Everywhere All At Once (miglior film, miglior regia, tre premi per la recitazione e altro ancora) è stata l'argomento della serata, che è a sua volta è stata all'altezza dell'eccentrica storia del film. Persino Bezos ha commentato sul film: «Mi è piaciuto!».

emily ratajkowski 1 olivia wilde kaia gerber sustin butler alexandra daddario aziz ansari, tiffany haddish donald glover emily ratajkowski 2al party vanity fair dopo gli oscar 2023 jennifer coolidge naomi watts cara delevingne cara delevingne kendall jenner ciara cardi b christina aguilera evan spiegel miranda kerr emily ratajkowski hunter schafer 1 hailey bieber gigi hadid james corden elizabeth banks joe jonas sophie turner olivia wilde, sarah paulson, tracee ellis ross, holland taylor, queen latifah naomi campbell kendall e kylie jenner 1 kylie jenner kendall e kylie kendall e kylie jenner kate hudson jodie turner smith

[…]