AUDACE RAID ISRAELIANO A GAZA: LIBERATI 4 OSTAGGI - ERANO STATI RAPITI DAI TERRORISTI DI HAMAS AL FESTIVAL MUSICALE "NOVA"

NOA ARGAMANI RAPITA IL 7 OTTOBRE

(ANSA) - TEL AVIV, 08 GIU - Forze speciali dell'Idf hanno recuperato 4 ostaggi israeliani vivi a Gaza: si tratta di Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan e Andrey Kozlov. Lo ha riferito la tv Kan.

IDF, 'I 4 OSTAGGI TROVATI IN 2 LUOGHI DIVERSI A NUSEIRAT'

(ANSA) - TEL AVIV, 08 GIU - Lo Shin Bet e l'Idf hanno confermato il recupero dei 4 ostaggi vivi nel centro della Striscia di Gaza. I 4 erano stati rapiti da Hamas al Festival musicale Nova. "Gli ostaggi - hanno detto in una nota congiunta - sono stati salvati dallo Shin Bet e dai combattenti dell'esercito da due luoghi diversi durante l'operazione nel cuore di Nuseirat. Le loro condizioni mediche sono normali e sono stati trasferiti al Centro medico Sheba-Tel Hashomer per ulteriori esami medici. Le forze di sicurezza continuano ad agire con tutti gli sforzi per salvare i rapiti".

Netanyahu Benny Gantz Yoav Gallant

Noa Argamani, 'è da tanto tempo che non parlo ebraico'

(ANSA) - "Sono molto emozionata, non parlo ebraico da così tanto tempo". Queste le prime parole che Noa Argamani ha pronunciato nella conversazione avuta con con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, dopo la sua liberazione da Gaza. "Neppure per un minuto - ha risposto Netanyahu - abbiamo smesso di pensare a te e non ci siamo arresi. Non so se ci hai creduto ma noi non ci siamo arresi". (ANSA).

benny gantz benjamin netanyahu

Gantz cancella il discorso sull'ultimatum a Netanyahu

(ANSA) - Il ministro del Gabinetto di guerra e leader centrista Benny Gantz ha cancellato la conferenza stampa di questa sera sulla scadenza dell'ultimatum dato al premier Benyamin Netanyahu sul cambio di politica nella guerra a Gaza, pena l'uscita dal governo. L'annuncio è arrivato subito dopo la notizia che l'Idf ha liberato 4 ostaggi israeliani a Gaza. (ANSA).

il video del sequestro delle soldatesse israeliane da parte dei terroristi di hamas il 7 ottobre attacco di hamas del 7 ottobre 2 attacco di hamas del 7 ottobre 4 il video del sequestro delle soldatesse israeliane da parte dei terroristi di hamas il 7 ottobre fotoreporter durante l attacco di hamas del 7 ottobre 2 attacco di hamas al kibbutz di be eri 1 attacco di hamas al kibbutz di be eri 3 attacco di hamas al kibbutz di be eri 2 il kibbutz di be’eri, assaltato il 7 ottobre da hamas foto di micol flammini 9

carestia a gaza 3

NOA ARGAMANI RAPITA IL 7 OTTOBRE noa argamani nel video diffuso da hamas