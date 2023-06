AUF WIEDERSEHEN, GEORG – BERGOGLIO HA ORDINATO ALL’ARCIVESCOVO GEORG GAENSWEIN, EX PREFETTO DELLA CASA PONTIFICIA E SEGRETARIO PARTICOLARE DI RATZINGER, DI LASCIARE IL VATICANO E TORNARE IN GERMANIA ENTRO LA FINE DI GIUGNO. NON GLI È STATO ASSEGNATO ALCUN RUOLO O INCARICO. E TE CREDO: DOPO LE SVELENATE FATTE USCIRE CONTRO IL PAPA, CI MANCAVA SOLO CHE LO TENESSE OLTRETEVERE A TRAMARE…

PADRE GEORG GANSWEIN

(ANSA) - Il futuro ruolo del segretario del defunto papa Benedetto XVI è stato per mesi oggetto di voci e pettegolezzi a Roma e nella Chiesa in Germania, ma secondo un articolo di un giornale tedesco, papa Francesco ha ordinato all'arcivescovo Georg Gaenswein, ex prefetto della Casa Pontificia, di lasciare il Vaticano e tornare in Germania entro la fine di giugno. Al segretario privato di lunga data di Papa Ratzinger è stato detto di tornare nella sua diocesi natale di Friburgo, nel sud-ovest della Germania, ma non gli è stato assegnato alcun ruolo o incarico, ha riferito oggi il quotidiano Die Welt. Secondo l'agenzia Cna Deutsch, viene riferito che Papa Francesco ha informato il 66/enne Gaenswein della sua decisione durante un'udienza privata il 19 maggio. L'arcivescovo Gaenswein non ha risposto a una richiesta di commento di Cna Deutsch, mentre il Vaticano non ha emesso alcuna comunicazione in merito.

Padre Georg Ganswein bacia la bara di ratzinger benedetto xvi padre georg gaenswein PADRE GEORG GAENSWEIN E PAPA FRANCESCO